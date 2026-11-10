El nuevo presidente exigió la salida de todo su gabinete a días de asumir

Martes, 10 de noviembre de 2026

Pedro Alliana pidió la renuncia de sus ministros tras asumir la Presidencia y abrió una etapa de cambios en el Gobierno paraguayo.



El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, solicitó la renuncia de todos los integrantes de su gabinete apenas tres días después de asumir el cargo. La decisión busca reorganizar el equipo de Gobierno y abre interrogantes sobre quiénes continuarán en sus funciones y qué cambios se implementarán en la administración nacional.



La medida sorprendió por el escaso tiempo transcurrido desde el inicio de su gestión y alcanzó a la totalidad de los ministros que integraban el Poder Ejecutivo.



Una renovación general del equipo de Gobierno



El pedido de renuncias representa el primer movimiento político de peso de Alliana desde que llegó a la Presidencia. La decisión le permitirá evaluar el desempeño de los funcionarios y definir una nueva estructura para los principales organismos del Estado.



La solicitud fue dirigida a todos los ministros, por lo que ninguno quedó inicialmente al margen de la revisión. Ahora, el mandatario deberá resolver qué funcionarios serán ratificados y cuáles dejarán sus respectivos cargos.



La medida también puede modificar el equilibrio interno del oficialismo, ya que la conformación del gabinete constituye una herramienta central para ordenar las relaciones políticas y distribuir responsabilidades dentro de la administración.







El desafío político de Pedro Alliana



Alliana asumió la Presidencia paraguaya en un escenario que exige continuidad administrativa y, al mismo tiempo, señales de conducción política.



Su decisión de solicitar la renuncia colectiva de los ministros puede interpretarse como un intento de establecer desde el comienzo su propio esquema de gestión, con funcionarios elegidos bajo sus criterios y prioridades.



La reorganización del gabinete será observada especialmente por los sectores políticos, económicos y empresariales, atentos a las definiciones que adopte el nuevo mandatario.



Qué puede pasar con los ministros



El pedido de renuncias no implica necesariamente que todos los funcionarios deban abandonar sus puestos de manera inmediata. La decisión final dependerá de las determinaciones presidenciales y de los anuncios que se realicen en los próximos días.



La expectativa está puesta en conocer los nombres de quienes continuarán en el Ejecutivo y los posibles reemplazantes de aquellos que no sean ratificados.



Con esta decisión, Alliana abrió una primera instancia de reorganización de su administración. La composición definitiva del gabinete permitirá conocer qué rumbo pretende imprimirle a su Gobierno y cuáles serán sus prioridades políticas para esta nueva etapa.



