El Papa reclamó a empresarios la dignidad de los trabajadores Martes, 10 de noviembre de 2026 Ante empresarios, sindicalistas y referentes sociales en la UCA, el Pontífice pidió terminar con la exclusión laboral y poner la dignidad humana por encima de las ganancias.

Durante su exposición, León XIV sostuvo que quedarse sin trabajo representa mucho más que perder una fuente de ingresos. Consideró que la falta de oportunidades laborales afecta la dignidad individual, limita la participación social y profundiza la exclusión.



En ese sentido, insistió en que el acceso al empleo debe mantenerse como una prioridad de las políticas públicas y de los procesos económicos.



El encuentro reunió a empresarios, dirigentes sindicales, representantes de movimientos populares y miembros de la comunidad académica. Antes del discurso papal, se compartieron testimonios sobre distintas realidades laborales de la Argentina.



Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando Verónica San Martín, representante de la Cooperativa de Recicladores Unidos de La Plata, relató su experiencia. El Papa se acercó para abrazarla después de escuchar su intervención.



La advertencia a empresarios y sindicatos



León XIV reconoció el papel de los empresarios en la creación de puestos de trabajo y destacó los riesgos que implica invertir capital y desarrollar actividades productivas.



Sin embargo, planteó que las empresas también tienen una responsabilidad social y ambiental. Advirtió que cuando las ganancias se convierten en el único parámetro de éxito, se pierde de vista el impacto de la actividad económica sobre las personas.



En relación con los sindicatos, defendió su función como instrumentos de solidaridad y protección de los trabajadores. Pero también les pidió ampliar su representación hacia quienes se desempeñan en condiciones precarias, informales o fuera del sistema laboral registrado.



El Pontífice destacó especialmente el aporte de cartoneros, campesinos, artesanos y otros trabajadores de la economía popular, a quienes reconoció como protagonistas de iniciativas comunitarias.



Qué dijo León XIV sobre la inteligencia artificial y el empleo



Otro de los puntos centrales del discurso estuvo relacionado con el avance de la inteligencia artificial y la automatización.



El Papa advirtió que los cambios tecnológicos pueden poner en riesgo numerosos puestos de trabajo si no existen mecanismos que protejan a quienes dependen de esas actividades.



En ese contexto, sostuvo que “la técnica debe estar siempre supeditada a la ética” y remarcó que los algoritmos no pueden reemplazar el criterio humano ni desconocer el valor del esfuerzo de los trabajadores.



También reclamó que las autoridades públicas establezcan condiciones para que la innovación tecnológica no profundice las desigualdades ni deje a más personas fuera del mercado laboral.



Las referencias a Francisco y la economía popular



Durante distintos pasajes de su intervención, León XIV recuperó conceptos impulsados por su antecesor, el papa Francisco, especialmente los vinculados con la justicia social, la ecología integral y la inclusión de los sectores más vulnerables.



Entre ellos, .recordó las tres «T»: tierra, techo y trabajo, como expresiones de las demandas de quienes buscan mejores condiciones de vida



Además, señaló que el desarrollo económico no puede considerarse un verdadero progreso si provoca daños ambientales o traslada sus consecuencias a las comunidades más desfavorecidas.



El Pontífice también reivindicó actividades que muchas veces reciben poco reconocimiento, como las tareas domésticas, comunitarias y rurales.



El mensaje final: trabajo para todos y una economía más humana



En el tramo final, León XIV volvió sobre la necesidad de construir un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, justicia social y oportunidades laborales.



Su planteo estuvo dirigido tanto a los gobiernos como a las empresas y las organizaciones sindicales, a los que convocó a asumir responsabilidades frente a las transformaciones del mundo del trabajo.



El Papa cerró su mensaje con una reflexión sobre el valor de cada actividad humana: “No hay trabajo pequeño a los ojos de Dios”.



De esta manera, el encuentro en la UCA dejó un fuerte llamado a colocar el empleo, la dignidad de las personas y la inclusión social en el centro de las decisiones económicas, en un escenario atravesado por la precarización laboral y el avance de las nuevas tecnologías.







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