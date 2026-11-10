Murió un peregrino de 73 años durante la espera en Córdoba Martes, 10 de noviembre de 2026 El hombre sufrió una descompensación frente a FAdeA, donde miles de fieles esperan la misa que encabezará León XIV.

Un hombre de 73 años murió luego de sufrir una descompensación mientras esperaba para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. El episodio ocurrió en medio de la multitudinaria convocatoria por la visita del papa León XIV.



El hecho se registró sobre avenida Fuerza Aérea Argentina al 6000, frente a las instalaciones de FAdeA, donde se desarrolla la vigilia previa a la misa que el pontífice celebrará este martes.



El operativo de emergencia y el traslado al hospital



De acuerdo con la información confirmada por la Policía de Córdoba, el hombre recibió asistencia inicial de efectivos de la Subdirección de Bomberos, que acudieron al lugar después de advertir que se encontraba tendido en la fila de ingreso.



Los uniformados comenzaron las primeras maniobras de auxilio y permanecieron junto a la víctima hasta la llegada del servicio médico.



Posteriormente, una ambulancia del servicio de emergencias 107 lo trasladó al Hospital Madre Teresa de Calcuta. Allí fue recibido por profesionales de salud, pero falleció poco después de ingresar al establecimiento.



La fuerza provincial confirmó oficialmente el deceso. Hasta el momento, la información difundida no precisó las causas médicas que provocaron la descompensación.



Córdoba recibe a cientos de miles de peregrinos



La muerte se produjo durante una jornada de enorme movimiento de personas en la capital provincial. Desde distintos puntos del país llegaron fieles para participar de las actividades organizadas por la visita de León XIV.



Las autoridades estimaban una convocatoria de entre 700.000 y 800.000 personas para la misa prevista en el predio de FAdeA, una concentración que obligó a desplegar un importante dispositivo de seguridad y asistencia.



Según los datos proporcionados por la Policía, hasta el momento del episodio habían ingresado a la ciudad 120 colectivos y 846 automóviles.



Los controles se distribuyeron en los principales accesos y corredores viales, con participación de efectivos policiales y de Policía Caminera, encargados de verificar la documentación y las condiciones de circulación de los vehículos.







MÚSICA El chamamé llegará al Papa de la mano de un sacerdote y músicos del Litoral

El padre Antonio Rossi y artistas de la región compartirán su música con el papa León XIV, en una experiencia que también anticipa un festival solidario. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI DEL 20 AL 30 DE NOVIEMBRE La Selección Argentina de Talla Baja va por el título del Mundial Marruecos 2026

Con la ilusión intacta y la convicción de seguir derribando barreras, la Albiceleste buscará este noviembre dejar nuevamente a la bandera en lo más alto del fútbol mundial. El torneo reunirá a 16 selecciones de todo el mundo.