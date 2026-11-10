Una camioneta atropelló y mató a yaguareté de reintroducción Martes, 10 de noviembre de 2026 Anguja, de dos años y medio, fue atropellado en la Ruta Provincial 6, a 35 kilómetros del Parque Nacional Mburucuyá. Una camioneta Volkswagen Amarok embistió al felino. Su cuerpo fue encontrado esta mañana por personal del PRIAR y Parques Nacionales.

El hecho ocurrió durante la noche sobre la Ruta Provincial N° 6, cerca del paraje Pago Redondo, en el tramo que une Santa Rosa y Mburucuyá.



El episodio vuelve a poner en alerta sobre la protección de la fauna autóctona y la necesidad de extremar las precauciones al circular por zonas donde habitan animales silvestres.



Un yaguareté de dos años y medio murió tras ser atropellado por un vehículo durante la madrugada del domingo en la Ruta Provincial 6, en jurisdicción de Santa Rosa. El ejemplar, llamado Anguja, formaba parte del proyecto de reintroducción de esta especie en los Esteros del Iberá.



El hecho fue advertido alrededor de las 3, cuando efectivos de la Policía Rural de Concepción recibieron un aviso sobre la presencia del animal herido sobre la calzada. Al llegar, confirmaron que había fallecido y dieron intervención al fiscal de turno, Daniel Lezcano.



Anguja se encontraba a unos 35 kilómetros del Parque Nacional Mburucuyá, en un sector que cuenta con límites de velocidad establecidos y carteles preventivos que alertan sobre la presencia de fauna silvestre.





Investigación judicial y pericias sobre el animal



Tras el episodio, se puso en marcha un operativo que involucró a autoridades judiciales, fuerzas policiales, la Administración de Parques Nacionales y el área provincial de Parques y Reservas.



Por disposición de la Justicia, una médica veterinaria realizó las primeras evaluaciones en el lugar. Posteriormente, se ordenó el secuestro del ejemplar, la preservación de la cadena de custodia y su traslado al Centro de Conservación Aguará.



En ese establecimiento se llevará adelante una necropsia para obtener información técnica que permita avanzar en la investigación y establecer las circunstancias en las que se produjo el atropellamiento.



Además, se iniciaron actuaciones por una posible infracción a la Ley Nacional 22.421, que establece normas para la protección y conservación de la fauna silvestre.







Quién era Anguja y cómo seguían sus movimientos



El joven yaguareté era hijo de Saso, una de las hembras liberadas en 2021, y de Coli, un macho que también fue incorporado al programa de recuperación de la especie en Iberá.



Los primeros rastros de Anguja fuera de la isla donde había nacido fueron detectados en julio de este año. Desde entonces, sus desplazamientos eran reconstruidos mediante huellas, rastros y avistamientos comunicados por habitantes de la zona.



A diferencia de otros ejemplares del programa, no tenía un collar satelital. Por ese motivo, los investigadores dependían del seguimiento indirecto y de la colaboración de los pobladores para conocer sus recorridos.



El monitoreo de los yaguaretés permite identificar los territorios que utilizan, sus desplazamientos y los corredores naturales que conectan distintos ambientes. Esa información resulta fundamental para reconocer sectores donde existe mayor riesgo de cruces con rutas.







La velocidad, un factor determinante para proteger la fauna



La muerte de Anguja vuelve a poner en discusión los riesgos que representan las rutas para los animales silvestres, especialmente en sectores próximos a parques nacionales y reservas naturales.



Los yaguaretés necesitan recorrer grandes extensiones para buscar alimento, encontrar pareja y establecer sus áreas de acción. En esos desplazamientos pueden atravesar caminos y rutas que interrumpen la continuidad de sus hábitats.



El ejemplar estaba protegido por las normas nacionales y provinciales, que reconocen al yaguareté como Monumento Natural. Su conservación constituye uno de los principales desafíos de los programas de recuperación de la especie.



El respeto de las velocidades máximas y la atención a las señales preventivas son medidas fundamentales para evitar nuevos episodios. La conectividad de los ambientes naturales y la protección de los corredores de desplazamiento también serán determinantes para sostener la recuperación del yaguareté en la región.



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