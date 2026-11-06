Cachorra fue apuñalada y quemada en Bella Vista

Viernes, 6 de noviembre de 2026

La perra de 4 meses presenta heridas cortopunzantes y quemaduras en distintas partes de su cuerpo. Las lesión grave en un desprendimiento de retina, perdió la visión en uno de sus ojos. El jueves ingresó de urgencia a una veterinaria de Bella Vista.



Una proteccionista animal aseguró que "la perrita está en shock, tiene terror todo el tiempo! Imagínense el infierno que vivió en esa casa donde fue víctima de crueldad por meses!".



Ya se iniciaron los trámites legales para esclarecer lo sucedido y hallar a los responsables. Se realizo la denuncia correspondiente y se presentará querella patrocinada por la abogada animalista ad honorem en Corrientes, doctora Liliana Gomez.



Además, agradeció a la comisaria 1ra. de "La Capital de la Naranja" por la buena predisposición y a Fiscalía local por la pronta respuesta.