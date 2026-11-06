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Nene de 5 murió tras ser atropellado por un vecino en el interior de Corrientes
Viernes, 6 de noviembre de 2026
La tragedia ocurrió el jueves en el barrio Tren Colí, de la localidad correntina de Saladas. Tras el impacto, el menor fue trasladado de urgencia al hospital y luego derivado al Pediátrico "Juan Pablo II" de Capital.

Actualmente, las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente continúan bajo investigación por parte de la fiscalía de Saladas, que busca esclarecer los detalles del hecho que enluta a toda la comunidad.
     
 
 

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