La camiseta 10 del heredero de Messi se conocerá recién a comienzos de 2027

Viernes, 6 de noviembre de 2026

Tras la despedida de Messi, el cuerpo técnico de la Selección Argentina resolvió dejar vacante la mítica dorsal para el clásico ante Uruguay.



Comienza una nueva era en la Selección Argentina tras la despedida de Lionel Messi contra Benín. De cara al clásico frente a Uruguay en La Bombonera, la principal incógnita del fútbol nacional encontró respuesta: la camiseta número 10 no será utilizada en esta doble fecha FIFA.



Al no ser obligatorio asignar la numeración corrida del 1 al 11 en partidos amistosos, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni decidió dejar guardada la mítica dorsal en el vestuario. El heredero definitivo se conocerá recién a comienzos de 2027, cuando arranquen las Eliminatorias Sudamericanas.



Nico Paz, el principal aspirante a la 10 de la Albiceleste

Todas las miradas apuntan al mediocampista del Como de Italia. Nico Paz atraviesa un momento brillante en el fútbol europeo —viene de convertir un gol y dar una asistencia en la goleada 9-1 ante Lens en la Champions League— y se convirtió en la gran figura de las últimas presentaciones del seleccionado.



Los otros tres candidatos para heredar la mítica dorsal

Pese al gran presente de Nico Paz, el abanico de variantes para llevar la camiseta que vistieron Diego Maradona y Lionel Messi suma otros tres nombres de jerarquía:



Alexis Mac Allister: El volante ya sabe lo que es llevar ese dorsal tras haberlo utilizado en Argentinos Juniors, Brighton y Liverpool.



Enzo Fernández: El mediocampista aporta la visión de juego y la pausa característica del clásico "10" argentino.



Franco Mastantuono: Es el único futbolista del actual plantel que ya lució la 10 de Messi en un partido oficial con la Mayor (frente a Ecuador en Guayaquil).