La ruta Provincial 126 esta a punto de una transformación histórica

Viernes, 6 de noviembre de 2026

La pavimentación de la Ruta 126 entre Sauce y Curuzú Cuatiá supera el 70% y apunta a mejorar el transporte y la producción regional.



El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió los trabajos de pavimentación de la Ruta Provincial 126, una obra que busca transformar la conexión vial entre Sauce y Curuzú Cuatiá. La intervención ya superó el 70% de ejecución y se encuentra a unos 2.000 metros de completar su trazado.



Durante la recorrida, el mandatario estuvo acompañado por el titular de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, quien brindó detalles sobre el avance de los trabajos y las tareas complementarias que se desarrollan en la zona.



La obra responde a un reclamo histórico de los habitantes del sur provincial y permitirá mejorar la circulación de vecinos, productores y transportistas, especialmente durante los períodos de lluvias.





Qué falta para terminar la pavimentación de la Ruta 126



El proyecto contempla la pavimentación de la traza, la construcción de banquinas y diferentes intervenciones de adecuación hidráulica.



Estos trabajos buscan garantizar mejores condiciones de transitabilidad, reforzar la seguridad vial y evitar que las precipitaciones afecten la circulación por este corredor.



Cardoso destacó el ritmo de ejecución y expresó su satisfacción por los resultados alcanzados: "La verdad que estamos muy contentos por el avance de la obra de la RP 126, ya estamos en más de un 70% del avance de obra".



Además, precisó que los trabajos se encuentran "prácticamente a 2.000 metros ya de finalizar".







El proyecto de la Ruta 23 y la conexión con Entre Ríos



Durante la recorrida, Valdés también anticipó que el Gobierno provincial avanzará con el proyecto ejecutivo de la Ruta Provincial 23.



La iniciativa apunta a generar una salida hacia el sur y mejorar la conexión entre las localidades de la región y la provincia de Entre Ríos. También busca facilitar el traslado de la producción hacia nuevos mercados.



La futura intervención se plantea como una continuidad de las inversiones viales destinadas a mejorar la integración territorial y ampliar las alternativas logísticas para los sectores productivos.





El impacto para los productores y la economía regional



La pavimentación de la Ruta 126 tendrá consecuencias directas sobre la actividad económica de la zona. Una conexión más segura y transitable durante todo el año permitirá reducir las dificultades del transporte de mercaderías y mejorar el acceso a distintos servicios.



El fortalecimiento de los corredores viales también representa una oportunidad para dinamizar el comercio, acompañar el crecimiento industrial y generar mejores condiciones para la llegada de inversiones.



Con más del 70% de avance y el tramo final a unos 2.000 metros, la expectativa está puesta en completar la pavimentación de la Ruta 126 y avanzar posteriormente con el desarrollo del proyecto de la Ruta 23, dos iniciativas que buscan mejorar la conectividad del sur provincial.



