La Capital tendrá 180 días para acelerar obras contra las inundaciones

Viernes, 6 de noviembre de 2026

La ciudad se sumó a la emergencia hídrica provincial para agilizar trabajos preventivos ante las lluvias intensas y la posible crecida del Paraná



La ciudad de Corrientes se incorporó a la emergencia hídrica y climática declarada por el Gobierno provincial ante el fenómeno de El Niño. La medida, aprobada por el Concejo Deliberante, tendrá una vigencia de 180 días y permitirá acelerar obras, tareas de mantenimiento y acciones de asistencia frente a posibles inundaciones.



La adhesión municipal se enmarca en el Decreto Provincial N° 1271/2026 y apunta a reforzar la capacidad de respuesta ante las precipitaciones extraordinarias y el avance del río Paraná.



La iniciativa fue impulsada por el intendente Claudio Polich y contempla herramientas para agilizar intervenciones en distintos sectores de la ciudad, con especial atención al escurrimiento del agua y la infraestructura pluvial.







El plan de obras para reducir el riesgo de inundaciones



En paralelo a la declaración de emergencia, el Municipio y el Gobierno provincial desarrollan un conjunto de trabajos destinados a mejorar el sistema de drenaje urbano.



Las intervenciones incluyen la construcción de canales, desagües subterráneos y tareas de limpieza y acondicionamiento de conductos pluviales, con el objetivo de evitar obstrucciones y facilitar la circulación del agua durante las lluvias.



Entre las obras realizadas se encuentran los canales Diagonal, Derivador Decavial y Fernández, además de desagües en los barrios Santa Rosa, Villa Chiquita y San Antonio Oeste, junto con intervenciones en sectores vinculados al arroyo Pirayuí.







Los trabajos en el canal Decavial y los nuevos conductos



Uno de los principales frentes de obra se encuentra en el canal Decavial, donde se realizan tareas de profundización y acondicionamiento sobre una extensión de 7.000 metros.



También se ejecutan nuevas redes pluviales en Santa Rosa y trabajos de infraestructura en San Antonio Oeste, donde se instalaron 1.140 metros de conductos y 21 sumideros.



En Laguna Brava, las tareas contemplan la colocación de diez tubos por debajo de la Ruta Provincial N° 5, una intervención destinada a mejorar el paso del agua y contribuir al drenaje de la zona.







Un camión desobstructor para reforzar el mantenimiento



Como parte de las acciones preventivas, la Municipalidad incorporó durante este año un camión desobstructor que ya trabajó en más de 30 puntos estratégicos de la ciudad.



El equipo permite retirar residuos y obstrucciones de los conductos, recuperar su capacidad de drenaje y complementar las tareas que realizan las cuadrillas municipales.







Qué implica la emergencia hídrica



La adhesión tendrá una duración de 180 días desde la promulgación de la ordenanza. Durante ese período, el Municipio buscará fortalecer las intervenciones preventivas y mejorar la respuesta ante eventuales contingencias climáticas.



El avance de las obras, el mantenimiento de los desagües y la coordinación con el Gobierno provincial serán determinantes para reducir el impacto de las lluvias intensas y una eventual crecida del Paraná, en un escenario marcado por la evolución del fenómeno de El Niño.