Unas 32 familias dejan sus hogares por la crecida del río

Jueves, 5 de noviembre de 2026

El río llegó a 6,10 metros en Goya y 126 personas debieron autoevacuarse. El municipio mantiene los operativos de asistencia sanitaria y social.



La crecida del río Paraná mantiene en alerta a Goya, donde 126 personas pertenecientes a 32 familias tuvieron que abandonar sus viviendas ante el avance del agua en la zona del puerto.



El último informe del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) confirmó que los afectados debieron autoevacuarse y permanecer fuera de sus hogares mientras continúa el seguimiento de la situación.



De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, el nivel del río se encuentra estacionado en 6,10 metros. La marca supera tanto el nivel de alerta, establecido en 5,20 metros, como el de evacuación, fijado en 5,70 metros.



Aunque en otras localidades comenzó a registrarse un descenso del Paraná, en Goya el comportamiento del río mantiene la preocupación de las autoridades y de las familias que viven en sectores ribereños.



Entrega de viviendas de emergencia y asistencia rural



Frente al avance de la creciente, los equipos municipales continúan con las tareas de acompañamiento a los damnificados. Hasta el momento, se entregaron 65 casillas de emergencia para asistir a las familias afectadas.



El operativo también se extendió hacia las zonas rurales. En la Tercera Sección, específicamente en el paraje Santa Rosa, sobre la costa del río Isoró, cuatro familias que debieron autoevacuarse recibieron módulos alimentarios, chapas y productos para el control de insectos.



La asistencia busca cubrir las necesidades más urgentes de quienes tuvieron que abandonar sus viviendas y de los pobladores que permanecen en sectores afectados por el avance del agua.



Operativo sanitario en Puerto Boca



En paralelo, equipos de Salud y Desarrollo Humano realizaron un operativo de atención en Puerto Boca, donde brindaron distintos servicios a los vecinos.



Durante la jornada se efectuaron controles de presión arterial, curaciones y entrega de medicamentos. También se distribuyeron más de 200 kits de higiene bucal destinados a niños.



Las intervenciones forman parte del dispositivo de asistencia desplegado para atender las consecuencias de la creciente y prevenir complicaciones sanitarias entre la población afectada.



Dónde solicitar ayuda ante la creciente



El municipio habilitó una línea telefónica para recibir pedidos de asistencia y reportes de situaciones vinculadas con la emergencia hídrica.



Los vecinos que necesiten ayuda pueden comunicarse al 3777 245738.



Mientras el Paraná permanece en 6,10 metros, las autoridades continúan monitoreando su evolución y sosteniendo los operativos de asistencia. La atención está puesta en la evolución del nivel del agua y en las necesidades de las familias que todavía no pueden regresar a sus hogares.





