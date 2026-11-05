Bajaron a Axel del homenaje al Papa y él denunciará penalmente a su vestuarista por calumnias

Jueves, 5 de noviembre de 2026

El cantante aseguró que su participación fue cancelada tras las acusaciones públicas de una exempleada y anticipó que recurrirá a la Justicia. "Me siento dolido, yo deseaba poder cantarle al Papa. Tengo 27 años de trayectoria musical. La gente sabe quien soy", afirmó.

Axel reveló que había sido convocado para cantar ante el papa León XIV durante su visita a Córdoba, pero que los organizadores decidieron retirarlo de la programación después de que una exvestuarista hablara públicamente sobre él.



El músico contó lo sucedido durante una entrevista en el ciclo de streaming La Voz En Vivo, donde también manifestó su malestar por la decisión y confirmó que evalúa iniciar acciones legales contra la mujer.



La denuncia que cambió los planes de la presentación



Según relató Axel, la propuesta contemplaba que pudiera elegir entre actuar en Buenos Aires o en Córdoba. El artista optó por esta última ciudad, donde vive desde hace 11 años, en la zona de Traslasierra.



La presentación estaba prevista para el 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en el marco de las actividades organizadas por la visita apostólica del Pontífice a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre.



Sin embargo, la convocatoria quedó sin efecto luego de que Griselda Pelozo, quien trabajó como vestuarista del cantante, expusiera en televisión un reclamo económico y relatara una situación que, según su versión, le habría generado incomodidad durante una prueba de vestuario.



Axel vinculó la decisión de los organizadores con la repercusión que tuvieron esas declaraciones. “Una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión y hoy día le dan espacio a cualquier persona diciendo cualquier barrabasada sin verdad ni fundamento. Eso me lastimó”, sostuvo.



El descargo de Axel y su malestar por la cancelación



El cantante explicó que la producción habría desistido de confirmar su participación para evitar que la controversia afectara el evento. “La gente que estaba a punto de confirmar dijo: ‘Che, no podemos’”, recordó al reconstruir cómo se modificaron los planes.



Aunque reconoció que la decisión le provocó tristeza, aseguró que comprende la postura de los responsables de la organización. “Yo quería estar igual, era una emoción enorme cantar en Córdoba para él”, expresó.



También hizo referencia a sus 27 años de trayectoria y a la importancia que tenía para él presentarse ante el Papa. “Me dolió, me dolió, pero también lo respeto y no pasa nada”, agregó.



Axel recordó, además, que ya había participado de encuentros religiosos internacionales en los que cantó ante el papa Francisco, durante las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de Janeiro y Panamá. También actuó en el Vaticano en 2017.



Anunció que llevará el conflicto a la Justicia



Más allá de la cancelación, el músico anticipó que avanzará legalmente contra su exempleada. Según explicó, sus abogados analizan presentar una contrademanda por calumnias e injurias, lucro cesante y daños y perjuicios.



“La voy a contrademandar penalmente. Esto no puede quedar así como si nada, porque yo estoy 100% con la verdad. Tengo 27 años de camino con la música y la gente sabe quién soy”, afirmó.



El artista también sostuvo que solo consideraría otra salida si la mujer se retracta. “Si vas a denunciar algo, andá a la Justicia como corresponde, no en los medios”, manifestó.



El conflicto tiene como trasfondo un reclamo laboral y económico que la exempleada llevó al ámbito público, junto con sus propias declaraciones sobre el vínculo profesional con el cantante. Las versiones de ambas partes son contrapuestas y deberán resolverse por las vías correspondientes.



Su próximo show en Córdoba



Pese a quedar fuera de la programación vinculada con la visita papal, Axel tiene previsto presentarse este sábado 7 de noviembre en Quality Espacio, en la ciudad de Córdoba. El recital marcará el cierre de su gira nacional Así Vivir Tour.



Después de esa actuación, el músico proyecta comenzar a trabajar en la grabación de su próximo material discográfico, mientras el enfrentamiento con su exempleada podría trasladarse al terreno judicial.