Scaloni sacudió la Selección Argentina: jóvenes debutantes y figuras quedaron afuera

Miércoles, 4 de noviembre de 2026

El entrenador presentó la nómina para enfrentar a Uruguay y Costa Rica, con sorpresas, regresos y ausencias de peso.



Lionel Scaloni presentó la convocatoria de la Selección argentina para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica y sorprendió con varias decisiones. La lista incluye futbolistas jóvenes que buscan ganarse un lugar, regresos importantes y ausencias de jugadores habituales en el equipo nacional.



Entre las novedades más destacadas aparece Aaron Anselmino, defensor de 21 años que actualmente juega en Chelsea y tendrá su primera oportunidad con la camiseta argentina. También fue convocado Mariano Troilo, quien podría tener su debut en cancha después de haber integrado anteriormente una nómina sin sumar minutos.



Las ausencias que llamaron la atención



Una de las principales novedades de la convocatoria está relacionada con los futbolistas que no fueron incluidos. Lautaro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul quedaron fuera de la nómina.



En el caso del delantero del Inter, su ausencia responde a una distensión muscular en el muslo izquierdo que sufrió el 13 de octubre, durante un encuentro frente al Brujas por la Champions League.



Romero tampoco estará disponible debido a una lesión muscular en el aductor. El defensor del Atlético de Madrid sufrió el inconveniente el 17 de octubre, durante el partido ante Espanyol.



Distinta es la situación de Paredes y De Paul, quienes no presentan inconvenientes físicos. El mediocampista de Boca quedó al margen en medio de semanas importantes para el conjunto xeneize, mientras que la ausencia del jugador del Inter Miami respondió a una decisión de Scaloni.



A estos nombres se suma Lionel Messi, quien ya había anunciado su despedida de la Selección argentina el pasado 6 de octubre.



Anselmino y Troilo, las apuestas para renovar el plantel



Entre las incorporaciones que más expectativas generan aparece Aaron Anselmino. El exdefensor de Boca, de 21 años, recibió su primera convocatoria para integrar el seleccionado mayor y tendrá la posibilidad de mostrarse ante el cuerpo técnico.



Otra de las novedades es Mariano Troilo, exjugador de Belgrano que actualmente se desempeña en el Parma de Italia. El defensor vuelve a integrar una lista de Scaloni y podría concretar su estreno con el seleccionado si llega a disputar alguno de los encuentros.



También se destaca el regreso de Gonzalo Montiel. El lateral de River vuelve a estar entre los convocados después de no haber formado parte de la última citación.







Dibu Martínez vuelve a estar disponible



La convocatoria también contempla el regreso de Emiliano Dibu Martínez, quien ya estaría recuperado de la fractura de mandíbula que lo había mantenido alejado de las canchas.



El arquero del Chelsea aparece nuevamente entre las alternativas para defender el arco argentino, junto con Gerónimo Rulli y Juan Musso.



Además, River tendrá presencia con Santiago Beltrán y Thiago Almada, mientras que la lista combina futbolistas de experiencia internacional con jóvenes que intentan consolidarse en el seleccionado.







La lista de convocados de la Selección argentina



Estos son los jugadores incluidos por Lionel Scaloni para los compromisos de la fecha FIFA de noviembre:







Arqueros







Emiliano Martínez (Chelsea).







Gerónimo Rulli (Manchester City).







Juan Musso (Atlético de Madrid).







Santiago Beltrán (River Plate).







Defensores







Gonzalo Montiel (River Plate).







Agustín Giay (Palmeiras).







Aaron Anselmino (Chelsea).







Mariano Troilo (Parma).







Leonardo Balerdi (Roma).







Lisandro Martínez (Manchester United).







Facundo Medina (Bayer Leverkusen).







Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon).







Román Vega (Zenit).







Mediocampistas







Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).







Máximo Perrone (Como 1907).







Exequiel Palacios (Ipswich Town).







Valentín Barco (Chelsea).







Alexis Mac Allister (Liverpool).







Enzo Fernández (Manchester City).







Nicolás Paz (Como 1907).







Matías Soulé (Roma).







Franco Mastantuono (Fiorentina).







Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).







Delanteros







Gianluca Prestianni (Benfica).







Thiago Almada (River Plate).







Santiago Castro (Roma).







Julián Álvarez (Atlético de Madrid).







Cuándo juega Argentina contra Uruguay y Costa Rica



El seleccionado nacional afrontará dos compromisos durante la fecha FIFA de noviembre, con encuentros programados en distintos escenarios del país.



El primer partido será frente a Uruguay, el 13 de noviembre en La Bombonera, con horario todavía a confirmar.



El segundo encuentro tendrá lugar el 17 de noviembre ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, también con horario pendiente de confirmación.



Los amistosos servirán para que Scaloni pruebe alternativas, observe a los nuevos convocados y continúe evaluando jugadores de cara a los próximos desafíos internacionales del seleccionado argentino.