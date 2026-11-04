Renunció el ministro de Transporte tras dos tragedias ferroviarias

Miércoles, 4 de noviembre de 2026

Óscar Puente dejó el Gobierno de Pedro Sánchez y también su candidatura electoral, tras dos accidentes de tren que dejaron más de un centenar de muertos.



El Gobierno de España sufrió una fuerte sacudida política: Óscar Puente anunció su renuncia al Ministerio de Transportes y confirmó que tampoco integrará las listas del Partido Socialista para las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión llegó después de dos graves accidentes ferroviarios registrados en menos de un año.



El funcionario comunicó su salida al finalizar una extensa comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde respondió durante más de cuatro horas las preguntas y cuestionamientos de las distintas fuerzas políticas por el siniestro ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo.



La tragedia más reciente dejó 69 muertos y decenas de heridos. Frente a la magnitud del episodio, Puente asumió la responsabilidad política y explicó los motivos de su decisión con una frase contundente: “Un ministro no puede continuar en el cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”.







La tragedia ferroviaria que precipitó su salida



El accidente de Urda, ocurrido el 28 de octubre, se convirtió en el detonante de la crisis dentro del área de Transporte. La investigación sobre el siniestro continúa y busca determinar las circunstancias que provocaron el choque entre las formaciones.



El episodio se sumó a otro grave accidente ferroviario registrado en enero, que también dejó decenas de víctimas fatales. La acumulación de tragedias incrementó la presión sobre el Ministerio y puso bajo cuestionamiento la seguridad del sistema ferroviario español.



Puente sostuvo que había tomado la decisión de apartarse apenas conoció lo sucedido en Urda, aunque permaneció al frente de la cartera durante los primeros días para atender la emergencia, acompañar las investigaciones y avanzar con las medidas iniciales destinadas a las víctimas.



En su explicación ante los legisladores, definió su determinación como una cuestión de “dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas”.







También se bajó de las elecciones del 29 de noviembre



La renuncia no se limitó a su función dentro del Ejecutivo. Puente también desistió de encabezar la lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por Valladolid en los comicios generales convocados para el 29 de noviembre.



La decisión sorprendió incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien fue informado pocos minutos antes de que el ministro hiciera público el anuncio en el Congreso.



Durante su despedida, Puente agradeció al jefe del Ejecutivo por su “confianza sin límite” y pidió a los sectores progresistas que acompañen al oficialismo en las próximas elecciones.



También dedicó unas palabras a su familia y a quienes lo acompañaron durante su gestión, a la que describió como un recorrido “tan difícil y tan duro, pero, a la vez, tan hermoso y apasionante”.







La oposición había reclamado su salida



La comparecencia parlamentaria estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos de los principales bloques políticos. El Partido Popular (PP) y Vox exigieron responsabilidades por la gestión del accidente y cuestionaron las explicaciones brindadas por el funcionario.



La portavoz popular, Ester Muñoz, puso en duda la respuesta del Ministerio y cuestionó la falta de empatía con los afectados. Por su parte, la representante de Vox, Pepa Millán, sostuvo que la tragedia no podía atribuirse únicamente a un error humano.



Las críticas también llegaron desde sectores de izquierda y fuerzas que respaldan al Gobierno. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), reconoció que Puente había dado explicaciones, pero consideró que su continuidad en el cargo se había convertido en una distracción frente al debate sobre la seguridad ferroviaria.



Según la reconstrucción de la sesión parlamentaria, todos los grupos, excepto el PSOE y EH Bildu, habían reclamado su dimisión antes de que el propio ministro anunciara su decisión.





Qué pasará con el Ministerio de Transportes



En sus últimas palabras, Puente reconoció que la gestión pública puede mejorar y defendió la necesidad de mantener los avances alcanzados durante la actual administración.



También agradeció el respaldo recibido y pidió a los militantes socialistas que permanezcan “unidos y orgullosos” de lo conseguido.



La salida del funcionario abre ahora una nueva etapa para el Ministerio de Transportes, en un contexto de fuerte preocupación por la seguridad ferroviaria y con investigaciones todavía en marcha para esclarecer las causas de los accidentes.



El Gobierno de Pedro Sánchez deberá resolver la sucesión en una de las áreas más cuestionadas de su administración, mientras España busca respuestas para las familias de las víctimas y garantías de que tragedias de esta magnitud no vuelvan a repetirse.



