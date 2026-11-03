Valdés convocó a Miño: "Vamos a tener un análisis profundo del sistema educativo" Martes, 3 de noviembre de 2026 El gobernador de Corrientes confirmó que trabaja en una reestructuración del Ministerio de Educación y que mantendrá una reunión con la ministra Ana Miño. También convocó al de Seguridad, Adan Gaya para evaluar el desempeño de la Policía provincial.

Señaló a la prensa que su mirada está concentrada, por el momento, en esas dos áreas del Gobierno.



El gobernador Juan Pablo Valdés adelantó que su gestión avanzará en una serie de modificaciones dentro del Ministerio de Educación, al tiempo que realizará una evaluación del trabajo desarrollado por el Ministerio de Seguridad y la Policía de Corrientes.



Al ser consultado sobre los temas de agenda, el mandatario provincial indicó que existen cuestiones pendientes por conversar y confirmó que se encuentra trabajando en una posible reestructuración del área educativa.



En relación con Seguridad, señaló que tiene previsto mantener una reunión con el ministro de esa cartera para realizar un balance de todo lo sucedido y analizar el trabajo llevado adelante por la Policía de Corrientes.



Ante la consulta sobre la posibilidad de introducir nuevos cambios en otras áreas del gabinete, Valdés sostuvo que, por el momento, la atención está puesta principalmente en Educación y Seguridad. "Hoy la mirada está puesta ahí", expresó, al referirse a las evaluaciones que se encuentran en marcha.



En cuanto a la política educativa, el gobernador anticipó que se buscará avanzar más allá de la revisión curricular que ya se venía realizando. En ese sentido, sostuvo que considera necesario llevar adelante un análisis más profundo de todo el sistema educativo.



Asimismo, explicó que este proceso requerirá diálogo con la ministra de Educación y con distintos sectores vinculados a la actividad educativa, con el objetivo de evaluar los cambios necesarios.





De esta manera, el mandatario provincial dejó en claro que Educación y Seguridad serán los principales ejes de análisis en esta etapa de su gestión.



Por: GL







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