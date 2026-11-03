El Papa León XIV llegará en 5 días y el Gobierno ajusta el operativo de recepción

Martes, 3 de noviembre de 2026

Funcionarios argentinos y enviados del Vaticano coordinaron seguridad, traslados y actividades para la visita del Papa, prevista del 8 al 11 de noviembre.



La llegada del papa León XIV a la Argentina entró en su etapa final de organización. El Gobierno nacional recibió a una delegación del Vaticano en el Palacio San Martín para revisar el operativo de seguridad, los desplazamientos y las actividades que el pontífice realizará en el país.



El encuentro fue encabezado por el canciller Pablo Quirno y reunió a representantes de la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Argentina y distintas áreas del Ejecutivo. Se trata de la tercera y última avanzada vaticana antes del arribo del Papa, previsto para el domingo 8 de noviembre.



Después de la reunión, el padre Máximo Jurcinovic, integrante de la Conferencia Episcopal, destacó la expectativa por la visita y confirmó que la agenda ya está definida.



"Más de dos horas de reunión, cansados pero felices de recibir al Papa, ya estamos muy cerca", expresó ante la prensa.



Seguridad, traslados y logística: los últimos ajustes



La delegación enviada por el Vaticano está integrada por especialistas en seguridad, responsables de las celebraciones litúrgicas y personal encargado de la logística del viaje.



Entre sus integrantes se encuentra Alessandro Gallo, funcionario de la Santa Sede responsable de la organización de la visita, además de miembros de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios.



Por parte del Gobierno participaron el canciller Pablo Quirno; el secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida; y Mara Gorini, colaboradora de Karina Milei.



También estuvo presente Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina.



Quirno explicó que la agenda general no sufrió modificaciones y que las conversaciones estuvieron concentradas en los aspectos operativos de cada actividad.



"No faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultra fino de todos los dispositivos de seguridad, comunicación, de traslados", señaló el funcionario.



Cuándo llega León XIV y qué actividades realizará



El papa León XIV arribará el domingo 8 de noviembre a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery. Allí será recibido por el presidente Javier Milei, quien también mantendrá posteriormente un encuentro con el pontífice en la Casa Rosada.



La estadía se extenderá hasta el miércoles 11 y comprenderá actividades religiosas e institucionales en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.



Entre los compromisos previstos figuran:



La recepción oficial en Aeroparque y el encuentro con Javier Milei en la Casa Rosada.



Una misa en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.



Celebraciones religiosas en Córdoba y Luján.



Una visita al Cottolengo de Don Orione.



Un encuentro con personas alojadas en la cárcel de Devoto.



Una actividad vinculada con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).



Una recepción en el Palacio Libertad con representantes de la sociedad civil y autoridades políticas.



El canciller confirmó que fueron invitados todos los gobernadores, senadores y diputados, además de la vicepresidenta. En cambio, aclaró que los expresidentes todavía no forman parte de la nómina de invitados.



¿Habrá cadena nacional durante la visita?



Uno de los puntos consultados durante la reunión fue la posibilidad de que el Gobierno disponga una cadena nacional para transmitir las actividades del Papa.



Quirno sostuvo que la importancia del acontecimiento no obliga a utilizar ese mecanismo, aunque reconoció que existe una evaluación institucional sobre el tema.



"La relevancia de la visita no hace necesaria la cadena nacional, pero obviamente por un tema institucional es algo que se baraja", explicó.



El funcionario también descartó preocupación en el Gobierno por el contenido de los mensajes que pueda transmitir León XIV durante su permanencia en el país.



"Absolutamente ninguna preocupación. Estamos contentos y felices de la visita del santo padre. Creemos que esta es una visita que va a hacer feliz a todos los argentinos. Lo que el Papa tenga que decir, lo dirá, y está perfectamente bien", afirmó.



El Gobierno y la Iglesia buscan evitar una lectura política



La visita se desarrollará en un contexto de diferencias entre el Gobierno nacional y distintos sectores de la Iglesia por cuestiones sociales y económicas.



Sin embargo, tanto la Casa Rosada como la Conferencia Episcopal Argentina buscan que el viaje conserve su carácter pastoral y no sea interpretado como una intervención partidaria.



La expectativa oficial es que León XIV transmita un mensaje de alcance general, con referencias a la solidaridad, la situación de los sectores vulnerables y los desafíos sociales.



Desde la Iglesia, en tanto, sostienen que el objetivo central es el encuentro del pontífice con los fieles y las comunidades religiosas.



Con la agenda confirmada y la última delegación del Vaticano en el país, los próximos días estarán destinados a completar los dispositivos de seguridad, comunicación y organización. La llegada del domingo 8 marcará el inicio de una visita de fuerte relevancia religiosa e institucional para la Argentina.



