Otra madrugada "de terror" por invasión de "motos infractoras de transito"

Martes, 3 de noviembre de 2026

Nuevamente los seguidores originaron un caos en calles de la ciudad, en una madrugada "de terror" para vecinos de algunos barrios. Una cámara captó una especie de 'reagrupamiento' de los 'motoqueros' en la esquina de Cazadores Correntinos y Medrano.



Las imágenes son elocuentes. Un patrullero hizo lo que pudo ante la invasión de los irresponsables. Una imagen repetida. Los famosos "seguidores", que son bandas de motociclistas circulando con absoluto descontrol, generaron caos, ruidos molestos, infracciones de tránsito.



Todo ocurrió en las primeras horas del domingo en la esquina de avenida Cazadores Correntinos y Medrano.



