La intendente Araceli Aponte ayudó a reconstruir el hogar de una vecina en Campo Grande

Martes, 3 de noviembre de 2026

La gestión liderada por la intendente Araceli Aponte volvió a poner de manifiesto la importancia de la presencia del Estado municipal en cada rincón del distrito, con la atención a las familias en situación de vulnerabilidad geográfica y social.



En un gesto de cercanía y compromiso social, la intendente Araceli Aponte visitó nuevamente a María Isabel, una vecina del paraje Campo Grande que habita en una zona de difícil acceso rodeada de bañados, para hacerle entrega de asistencia prioritaria y acompañar el proceso de reconstrucción de su vivienda y su vida cotidiana.



La acción fue posible gracias a un esfuerzo coordinado que articuló la solidaridad de vecinos y amigos de la comunidad, el trabajo operativo del Municipio y el respaldo del Gobierno Provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social y el gobernador Juan Pablo Valdés.

Compromiso territorial y trabajo en equipo



La gestión liderada por la intendente Araceli Aponte volvió a poner de manifiesto la importancia de la presencia del Estado municipal en cada rincón del distrito, priorizando la atención a las familias en situación de vulnerabilidad geográfica y social.



"Hoy volvimos a visitar a María Isabel y nos hizo muy felices verla mejor, rodeada de sus seres queridos. Emociona ver cómo los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo se están sumando; detrás de cada cosa que recibió hay alguien que pensó en ella y quiso ayudar", expresó conmovida la jefa comunal Araceli Aponte.



Asimismo, la intendente remarcó que la labor comunitaria continuará activamente en el paraje: "Todavía queda mucho por reconstruir. Gracias a todos los que están acompañando a María Isabel para que pueda recuperar su hogar y su vida cotidiana".



Con estas acciones, la gestión de Araceli Aponte ratifica su política de puertas abiertas y presencia constante en el territorio, fortaleciendo la red de contención social y el espíritu solidario entre las instituciones y los vecinos de El Sombrero.