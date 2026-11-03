Rusia y Ucrania volverán a negociar con Estados Unidos como mediador en Emiratos Árabes

Martes, 3 de noviembre de 2026

Washington convocó a Moscú y Kiev para el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, con el objetivo de reducir los combates y avanzar hacia un acuerdo de paz.



Estados Unidos prepara una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para intentar destrabar la guerra que comenzó en febrero de 2022. Las reuniones se realizarán el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con la participación de representantes de ambos países y la mediación de Washington.



El enviado especial estadounidense Steve Witkoff confirmó que las conversaciones estarán centradas en las garantías de seguridad para Ucrania, la reducción de las hostilidades, la asistencia humanitaria y las condiciones necesarias para alcanzar un eventual acuerdo que permita detener el conflicto.



La iniciativa forma parte de los esfuerzos diplomáticos impulsados por el presidente Donald Trump, quien busca acercar las posiciones del mandatario ruso Vladimir Putin y del presidente ucraniano Volodimir Zelensky.



Sin embargo, las diferencias entre Moscú y Kiev continúan siendo profundas, especialmente en torno a los territorios ocupados y las condiciones políticas y militares que deberían establecerse después de una eventual finalización de la guerra.



Quiénes participarán de las conversaciones en Abu Dabi



La delegación estadounidense estará encabezada por Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump y uno de los principales colaboradores del mandatario en las gestiones diplomáticas internacionales.



Witkoff explicó que el objetivo es aprovechar los contactos mantenidos recientemente en distintas ciudades para avanzar hacia un entendimiento más amplio.



En un mensaje publicado en la red social X, el funcionario señaló que las reuniones anteriores en Kiev, Oslo y San Petersburgo forman parte de los preparativos para esta nueva instancia de negociación.



Al explicar los temas que estarán sobre la mesa, precisó: "Los debates se centrarán en los acuerdos de seguridad de posguerra, la desescalada, las medidas humanitarias y el fin de la guerra".



La convocatoria tomó impulso después de que Putin aceptara avanzar con una nueva ronda de conversaciones durante un encuentro con Witkoff en San Petersburgo, realizado aproximadamente dos semanas antes del anuncio.



Estados Unidos buscará el respaldo de Europa y la OTAN



Antes de trasladarse a Emiratos Árabes Unidos, los representantes de Washington mantendrán reuniones en Bruselas con funcionarios de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



Uno de los principales asuntos será establecer qué garantías de seguridad podría recibir Ucrania para evitar nuevas agresiones rusas una vez terminado el enfrentamiento.



También se analizarán mecanismos de asistencia económica destinados a financiar la reconstrucción del territorio ucraniano y las condiciones para organizar un esquema de seguridad europeo que contemple las consecuencias de la guerra.



Desde la administración estadounidense señalaron que estos encuentros permitirán avanzar sobre cuestiones que ya fueron discutidas con las distintas partes.



La iniciativa responde al compromiso de Trump de alcanzar "un acuerdo de paz duradero entre Rusia y Ucrania", según explicó un funcionario de su gobierno.



Las diferencias entre Putin y Zelensky siguen sin resolverse



Pese a la reactivación de los contactos diplomáticos, todavía no existe un consenso sobre los puntos fundamentales para detener los enfrentamientos.



Rusia y Ucrania mantienen posiciones enfrentadas sobre el futuro de los territorios ocupados, las garantías internacionales de seguridad y las condiciones que deberían regir después de un eventual alto el fuego.



Durante los últimos meses, Trump aumentó la presión sobre Zelensky para que su gobierno acepte avanzar hacia un entendimiento con Moscú.



Esa postura generó tensiones con las autoridades ucranianas, que insisten en que cualquier negociación debe respetar la soberanía del país y evitar que Rusia pueda reanudar sus operaciones militares en el futuro.



El presidente estadounidense también mantuvo conversaciones directas con Putin y promovió iniciativas vinculadas con las sanciones energéticas contra Rusia, otro de los temas que provocaron diferencias con Kiev.



Un nuevo intento de diálogo en medio de los ataques



La convocatoria en Abu Dabi se producirá mientras continúan los bombardeos rusos sobre distintas localidades de Ucrania.



Uno de los episodios más graves ocurrió en la localidad de Komishuvaja, en la región de Zaporiyia, donde un ataque contra una escuela utilizada para distribuir ayuda humanitaria dejó al menos 24 muertos, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano.



Entre las víctimas había dos integrantes de los equipos de rescate y cuatro policías. El establecimiento era utilizado para asistir a la población afectada por la guerra.



Volodimir Zelensky denunció que las fuerzas rusas atacaron un lugar destinado a brindar asistencia a los civiles.



"Los ataques fueron dirigidos contra una escuela utilizada para propósitos humanitarios, la gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí", afirmó el mandatario ucraniano.



El nuevo encuentro diplomático representa otra oportunidad para acercar posiciones, aunque el resultado dependerá de la disposición de ambos gobiernos a revisar sus exigencias. Las reuniones del 10 y 11 de noviembre serán determinantes para conocer si la mediación de Estados Unidos consigue avances concretos hacia un alto el fuego o si las diferencias territoriales y de seguridad vuelven a bloquear las negociaciones.



