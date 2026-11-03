Itaipú libera al río Paraná más 11 millones de litros de agua por segundo Martes, 3 de noviembre de 2026 La represa reabrió el canal central de su vertedero y mantiene operativo el izquierdo ante las previsiones de lluvias y la demanda eléctrica de Brasil.

La central hidroeléctrica Itaipú Binacional volvió a habilitar el segundo canal de su vertedero para aumentar la descarga de agua hacia el río Paraná. Con ambos canales en funcionamiento, el caudal alcanza los 11 millones de litros por segundo.



Esa estructura permanecía cerrada desde el 23 de octubre, mientras que el canal izquierdo continuaba abierto.



La decisión está vinculada a las lluvias previstas



La operación responde a una estrategia de manejo del nivel del embalse, en función de los pronósticos meteorológicos para la próxima semana en el área de influencia de Itaipú.



La atención está puesta especialmente en las precipitaciones previstas sobre la cuenca del río Iguazú y en la zona del propio embalse. La evolución de las lluvias puede incidir en el volumen de agua que llega a la represa y en la necesidad de regular sus descargas.



La apertura de los vertederos permite liberar el excedente de agua cuando las condiciones operativas lo requieren. El caudal informado por la central representa una descarga conjunta de ambos canales.



Itaipú también ajusta su operación a la demanda eléctrica



La medida contempla, además, las necesidades del sistema eléctrico brasileño. Itaipú ajusta su generación de energía en función de los requerimientos del Sistema Interconectado Nacional de Brasil (SIN-BR).



La administración de la represa debe combinar el manejo del embalse con la producción energética, teniendo en cuenta tanto las condiciones hidrológicas como la demanda del sistema.



En los próximos días, la operación de los vertederos dependerá de la evolución de las lluvias y de los requerimientos energéticos. La entidad binacional continuará regulando las descargas de acuerdo con las condiciones del embalse y los pronósticos para la cuenca.



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