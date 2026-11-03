Goya superó el nivel de evacuación y activó las obras de contención del agua

Martes, 3 de noviembre de 2026

El río llegó a 6,10 metros en el puerto goyano. Hay 35 familias autoevacuadas y el municipio construyó una defensa para proteger la zona costera.



La crecida del río Paraná mantiene en alerta a Goya, donde el nivel del agua alcanzó los 6,10 metros en el puerto local, por encima del umbral de evacuación establecido en 5,70 metros. Frente al avance del cauce, el municipio reforzó las tareas de contención y asistencia a las familias afectadas.



El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó que se registran 35 familias autoevacuadas en distintos sectores urbanos y periféricos, principalmente en zonas bajas que comenzaron a sufrir anegamientos.



Construyeron un terraplén para proteger el área del puerto



Como parte del plan de contingencia, equipos técnicos municipales levantaron un terraplén preventivo de suelo compactado en el playón del muelle, con el objetivo de resguardar infraestructura y sectores costeros.



La defensa tiene 70 metros de largo, tres metros de ancho y 1,50 metros de altura. Para fortalecerla, se colocó una cobertura plástica en su cara exterior y se utilizaron bolsas de arena en los bordes.



La intervención se aceleró luego de que, durante la noche del domingo, se detectara una filtración en el sector defensivo del Puerto Exterior. Las cuadrillas trabajaron en tareas de contención y en el traslado de mobiliario hasta las 3:45 de la madrugada.







Asistencia a las familias que dejaron sus hogares



El municipio mantiene operativos de ayuda humanitaria en el camino al puerto y en las inmediaciones de la escuela de la zona, con equipos que trabajan tanto durante la mañana como en horario nocturno.



Las familias afectadas reciben módulos alimentarios, coberturas plásticas, repelentes, colchones, camas y bolsas de arena para intentar contener el ingreso de agua en sus viviendas.



La asistencia se concentra en los sectores más comprometidos por el avance del Paraná, mientras continúan los relevamientos para conocer la evolución de la situación y las necesidades de los vecinos.







La evolución del río mantiene en alerta a la ciudad



Con el nivel del Paraná por encima de la marca de evacuación, las autoridades sostienen las medidas preventivas y las tareas de monitoreo en las áreas costeras y bajas.



La continuidad de los operativos dependerá de la evolución del río y de las condiciones en los sectores afectados. El municipio mantiene la asistencia a las familias autoevacuadas y las acciones de protección de la infraestructura ante una crecida que todavía exige vigilancia.







