En Corrientes también se marchó por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Jueves, 29 de octubre de 2026



"Milei, cumplí la ley" era el slogan que, quienes conducían la quinta marcha por el financiamiento universitario, repetían por la costanera General San Martín en Corrientes, en una masiva convocatoria.



La marcha fue parte de una manifestación nacional contra la administración libertaria de Javier Milei que se niega a acatar los fallos judiciales que le ordenan cumplir con la ley de financiamiento universitario votada por el Congreso de la Nación, vetada por el Presidente y vuelta a votarse por ambas cámaras, y que además cuenta con sentencia judicial firme de cumplimiento con fallo de la Corte Suprema, incluido.



La tarde el jueves era una postal primaveral sobre el principal paseo correntino y en ese panorama el estudiante Manuel Cóceres, presidente de la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE), destacó que la masiva presencia se debe a que "el Gobierno nacional no cumple con la ley de financiamiento universitario".



El joven también reclamó que se aplique la ley de mejora de salario para docentes y no docentes, mejora de fondo de las becas estudiantiles y más presupuesto para las universidades y mejor financiamiento para ciencia y tecnología.



El rector de la UNNE, Omar Larroza consideró un poco difícil de explicar la actitud del Gobierno de no cumplir la ley, recordó que esa legislación se aprobó en diferentes instancias institucionales. "Tanto el Congreso como el poder judicial nos dieron la razón, se generaron estas diferentes instancias y por eso estamos acá, protestando".



Destacó que se vive un momento complejo en términos de acuerdos en cuanto al próximo presupuesto nacional. "Eso hace que tengamos que salir a reclamar y los verdaderos protagonistas que en este caso generan el sentido de pertenencia al sistema universitario que son no solo los actores de la universidad, sino que comprende a toda la sociedad nos están acompañando en esta marcha".



Afirmó que se reclama "fundamentalmente el cumplimiento de la ley, porque en definitiva se ha generado parcialmente un aumento de los sueldos que no estaban en la totalidad de lo que estipulaba la ley".



Detalló que "el segundo reclamo es por los gastos de funcionamiento que tendría que haber alguna partida adicional y eso hace que al no poder acordar con el gobierno nacional hace que nosotros tengamos que salir a la calle a protestar".



Para Liza Hortt, secretaria general de ATUN estar en la calle para una quinta marcha "es una derrota. Nunca pensamos que íbamos a llegar a cinco marcha para reclamar nuestro salario y la recomposición del presupuesto".



Agregó "no puede ser que un gobierno nacional esté incumpliendo y mucha gente lo naturaliza cuando es algo inconcebible el no cumplimiento de la ley".



"Al Gobierno nacional le pido que cumpla la ley, que convoque a paritarias y apruebe un presupuesto acorde para las universidades", insistió la gremialista.



La marcha se desarrolló en el marco de una algarabía generalizada y, más allá de las manifestaciones de disidencias políticas entre agrupaciones estudiantiles, hubo unanimidad en el reclamo.