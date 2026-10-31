El Intendente de Virasoro afirmó que el municipio mantiene sus cuentas equilibradas Miércoles, 28 de octubre de 2026

Guillermo De la Cruz, repasó las inauguraciones realizadas junto al gobernador de Corrientes, los trabajos de infraestructura vial y las medidas preventivas ante las lluvias. Además, destacó el equilibrio de las cuentas municipales.

Por: GL

El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo De la Cruz, dialogó con Cadena de Radios y realizó un balance de la gestión municipal, con eje en las obras públicas, el mantenimiento de la infraestructura urbana, la prevención de anegamientos y la situación financiera del municipio.



Durante la entrevista, el jefe comunal destacó las inauguraciones realizadas junto al gobernador de la provincia, entre ellas las primeras 20 cuadras de asfalto, una obra que consideró fundamental para mejorar la conectividad y dar respuesta a necesidades históricas de distintos barrios. También mencionó la inauguración del mural de los Centenarios, emplazado en la intersección de la avenida Lavalle, una de las principales arterias de la ciudad, y la zona cercana a la estación de ferrocarril, donde comenzó el desarrollo urbanístico de Villa Sordo.



De la Cruz explicó que el municipio continúa avanzando con las obras contempladas en el plan de infraestructura. Entre ellas, destacó la construcción del Paseo del Centro, cuya finalización está prevista antes de diciembre. Asimismo, recordó que durante los últimos meses se concretaron las refacciones del edificio municipal y la incorporación de un circuito de calistenia y un espacio de juegos infantiles en la plaza principal, la Plaza Libertad.



En materia deportiva, señaló que el municipio trabaja junto al Gobierno provincial en la construcción de la primera cancha de fútbol sintético de la localidad. Sin embargo, aclaró que las lluvias registradas durante varios días obligaron a retrasar momentáneamente los trabajos.



En relación con las precipitaciones, el intendente sostuvo que el municipio realizó tareas preventivas mediante la apertura de canales de desagüe y la limpieza permanente de humedales y conductos pluviales. Según explicó, estas acciones permitieron atravesar las últimas jornadas de lluvia sin mayores reclamos, aunque reconoció que existen sectores puntuales con dificultades de escurrimiento debido a las diferencias de nivel entre las calles y los terrenos de los vecinos.



El jefe comunal remarcó que el mantenimiento de los desagües requiere tanto el trabajo municipal como la colaboración de la comunidad. En ese sentido, pidió a los vecinos que eviten sacar residuos que puedan ser arrastrados por el agua durante los días de lluvia, ya que la basura puede obstruir los canales y favorecer los anegamientos.



Otro de los puntos abordados durante la comunicación fue la infraestructura vial y la seguridad en los accesos a la ciudad. De la Cruz informó que, después de realizar gestiones ante el Gobierno provincial, se logró recuperar el alumbrado público en el cruce de las rutas nacionales 14 y 120, en la zona del paraje San Alonso. El intendente señaló que la iluminación era un reclamo de los vecinos que transitan habitualmente por ese sector.



Además, indicó que se trabaja en la coordinación de tareas para reparar sectores deteriorados de la Ruta Nacional 14 a su paso por el ejido urbano, así como en la revisión de los semáforos ubicados en esa zona y hacia el sur de la ciudad. Según explicó, el deterioro de la calzada hace necesario avanzar con trabajos de bacheo y mantenimiento preventivo para reducir los riesgos de accidentes, especialmente ante la circulación de camiones.



Al referirse a la situación económica del municipio, De la Cruz reconoció las dificultades que atraviesan las administraciones locales debido a la disminución de los recursos provenientes de la coparticipación. No obstante, aseguró que la gestión mantiene un equilibrio entre ingresos y gastos y que, a esta altura del año, el municipio se encuentra sin deudas.



El intendente destacó que, pese al contexto económico, se pudieron cumplir las obras previstas, sostener las tareas de mantenimiento de los espacios públicos y avanzar con una recomposición salarial para los empleados municipales. También señaló que durante los primeros meses del año se abonaron obligaciones contraídas por la administración anterior, siempre que contaran con la documentación correspondiente.



En cuanto a otros compromisos pendientes, explicó que algunos no fueron abonados porque presentaban documentación incompleta, sin las firmas o certificaciones necesarias para acreditar la prestación de los servicios. Según indicó, esas situaciones fueron evaluadas por los organismos de control municipal.



Consultado sobre las deudas heredadas y las posibles responsabilidades administrativas, De la Cruz afirmó que se realizaron las presentaciones correspondientes ante la Justicia para que se investiguen los hechos denunciados. En ese marco, sostuvo que será la Justicia la encargada de determinar si existen elementos suficientes para avanzar con acciones contra los eventuales responsables.



Finalmente, el intendente defendió el trabajo realizado durante el primer año de gestión y destacó que la administración de los recursos permitió cumplir con las obligaciones municipales y concretar obras, aun en un escenario económico complejo. “Hemos gobernado este primer año con responsabilidad”, expresó De la Cruz al realizar un balance de la administración municipal. De esta manera, el jefe comunal puso el foco en la continuidad del plan de obras, el mantenimiento de la infraestructura urbana y la administración responsable de los recursos como ejes centrales de la gestión en Gobernador Virasoro.



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