Caso Loan: testigos ratificaron pericias claves Jueves, 29 de octubre de 2026 Ayer, en la audiencia N°38 por la desaparición de Loan Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, pasaron cinco personas quienes contaron y relataron situaciones vinculadas a la búsqueda del niño.

Un subcomisario, Jorge Lafuente señaló cómo fue el manejo de drones en el campo durante los ocho días que estuvo en la zona cuyo informe solo reflejó el hallazgo de animales silvestres.



También habló ante el tribunal, esta vez presidido por Ariel Belforte, Clotilde Ayala, una vecina de la localidad de 9 de Julio quien participó de las marchas en pedido de localización de Loan y a quien en varias oportunidades la llamó para encontrarse con ella el imputado Nicolás Soria.



Al respecto, dijo desconocer cómo consiguió su número de celular. "Se presentó como ‘El Americano’ y exhibió un carnet de la DEA, me preguntó qué pensaba de la desaparición de Loan; yo le dije que no sabemos qué pasó ni qué hicieron con el nene", recordó.



Aclaró que los encuentros que mantuvo con el imputado fueron en lugares públicos y que solo buscaba información del niño. Ante una consulta de la defensa del acusado confirmó que antes de su primera declaración, el doctor Roberto Méndez, quien fuera el primer abogado de la familia de Loan, le pidió que declare en contra de Soria, a lo que la mujer hizo caso omiso y contó lo que sabía.



Otras tres personas, Matías Cardozo, Jesús Fernández y Fernando Atienza relataron el momento en que participaron como testigos en las distintas pruebas que llevaron al banquillo de los acusados al matrimonio Pérez y Caillava.



Cardozo contó que vio la reacción del luminol en la cajuela de la camioneta Ford Ranger y en la parte trasera del automóvil Ford Ka, mientras que Fernández señaló cómo los perros adiestrados se sentaron ante el olor de Loan en pruebas recolectadas de los vehículos. Y Atienza dejó de manifiesto el estado en que observó las prendas secuestradas de la "familia de Loan" sin determinar y precisar que fueran del niño. "Eran cuatro o cinco remeritas con dibujos" recordó y explicó que las mismas sacaban de bolsas de supermercados que estaban atadas con un nudo, para luego colocarlas en sobres por separado.



"Esto, una vez más, demuestra todas las irregularidades que acontecieron durante la investigación penal preparatoria en el foro provincial" dijo a diario época, Ernesto González desde la defensa del matrimonio Pérez y Caillava, tras escuchar a los testigos.



"Se está demostrando nuevamente la negligencia que ocasionó que ellos terminen privados de su libertad, que fue por el resultado de las pericias odorológicas. Tenemos el ejemplo más claro: no se sabe de quién era la ropa, o de cuándo, o de dónde sacaron o cómo estaba. ¿Qué certeza tenemos que esa ropa de Loan existe aún?" se preguntó el letrado quien agregó "si uno va al Tribunal Oral, pregunta por las evidencias que existen en el expediente y ropa de Loan no hay".



Este jueves a las 9 están citadas otras siete personas como testigos.



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