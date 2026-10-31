“Queremos saber la verdad”: el dolor y el reclamo por Nancy Godoy Jueves, 29 de octubre de 2026 Familiares, amigos y colegas se movilizaron frente al juzgado para exigir justicia tras el hallazgo del cuerpo de la docente.

La conmoción por la muerte de Nancy Estrella Godoy movilizó anoche a vecinos, familiares y colegas en Esquina. La marcha frente al juzgado reclamó justicia y respuestas sobre lo ocurrido.



“Queremos saber la verdad y por qué le pasó esto. Porque salir a trabajar y no volver no es lógico, no es normal”, expresó una de las docentes que participó de la convocatoria.



El cuerpo de la maestra fue encontrado durante un rastrillaje en un potrero de difícil acceso, a unos 15 kilómetros de la escuela rural donde trabajaba. El hallazgo puso fin a 21 días de búsqueda y abrió una nueva etapa en la investigación judicial.



Docentes y vecinos exigieron respuestas



La movilización reunió a personas cercanas a Nancy y a integrantes de la comunidad educativa. Los testimonios estuvieron atravesados por el dolor y la exigencia de que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.



“Es todo muy triste para la familia y para los ciudadanos. Es una pena muy grande y acá estamos acompañando”, manifestó una vecina que se acercó para respaldar a los familiares.



Una docente de nivel primario y secundario contó el impacto que le provocó la noticia. “Saber eso fue un golpe, ahora lo que pedimos es justicia y saber realmente lo que pasó. Tengo fe en que se va a saber”, sostuvo.



Otra colega recordó las dificultades que enfrentan quienes trabajan en establecimientos rurales, donde los traslados pueden implicar riesgos y condiciones complejas.



“Yo trabajé en zonas rurales y sé lo que es. A veces te encontrás con situaciones de peligro, como inundaciones, y tener que ir a la escuela a caballo o en canoa como Nancy. Uno se juega la vida, pero es el trabajo y uno tiene que cumplir con el deber”, señaló.



El reclamo por la seguridad de los maestros rurales



Durante la marcha, una docente que conocía a Nancy y que llevaba puesto su guardapolvo también pidió que el caso no quede impune. “Yo la conocía, fue docente en mi escuela. Pido justicia y que se aclare el hecho”, expresó conmovida.



La mujer destacó la vocación de quienes enseñan en zonas alejadas y cuestionó la falta de protección frente a las dificultades que afrontan para llegar a sus lugares de trabajo.



“Uno lo hace desde el alma para llegar a donde nadie llega, es mucho más que el dinero”, afirmó. Y agregó: “No merecemos que nos pase esto, que no nos sepan valorar y respetar. Hoy me di cuenta de que nadie nos cuida y nos protege”.



Alrededor de las 20, los hijos de Nancy y otros vecinos se concentraron frente al Juzgado de Esquina para mantener el pedido de justicia y reclamar que se conozca qué sucedió con la docente.



La desaparición y los avances de la causa



Nancy Estrella Godoy tenía 52 años y fue vista por última vez el 7 de octubre, cuando se dirigía a la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal. Su familia denunció la desaparición el 15 de octubre y desde entonces se desplegaron operativos de búsqueda en sectores rurales.



Sus allegados descartaron que se hubiera ausentado por decisión propia y reclamaron que se investigara a las personas que habían tenido contacto con ella antes de que se perdiera su rastro.



En el marco de la causa, la Justicia ordenó la detención de cinco personas: Ireneo Zarza, capataz de la estancia donde funcionaba la escuela; los peones Felipe Sandoval y Ernesto Ezequiel Bordón; y Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas, quienes integran una pareja.



Durante distintos allanamientos se secuestraron prendas de vestir, una cuchilla con manchas de sangre, ropa quemada y una campera que podría pertenecer a la docente. Los investigadores también analizaron declaraciones contradictorias de algunos sospechosos y otros elementos incorporados al expediente.



Investigan un posible femicidio



La fiscalía había informado el martes que una de las hipótesis bajo investigación era la de un posible femicidio. Este miércoles, dos policías encontraron el cuerpo durante un rastrillaje a caballo en una zona de difícil acceso.



Los restos fueron trasladados para las actuaciones judiciales y los estudios correspondientes. La investigación deberá establecer las circunstancias de la muerte, reconstruir los últimos movimientos de Nancy y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder.



El hallazgo terminó con semanas de incertidumbre para la familia, pero dejó abierto el reclamo de la comunidad de Esquina. Los allegados y colegas de la docente esperan que las pericias y las medidas judiciales permitan esclarecer el caso y que la muerte de Nancy no quede impune.











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