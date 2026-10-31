Nancy Godoy: las fechas y los hechos que marcaron los 21 días de búsqueda

Jueves, 29 de octubre de 2026

La docente desapareció en una zona rural de Esquina el 7 de octubre y fue encontrada sin vida ayer. Hay cinco detenidos.



La desaparición y posterior hallazgo sin vida de Nancy Estela Godoy, de 52 años, mantienen en vilo a la comunidad educativa y a los habitantes de la zona rural de Esquina. La docente fue encontrada ayer, después de 21 días de búsqueda, en un potrero situado cerca de la estancia El Curupí.



La investigación, que comenzó con una denuncia por desaparición, avanzó hasta quedar centrada en la hipótesis de un femicidio. Por el caso hay cinco personas detenidas, mientras la Justicia continúa trabajando para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades.



6 de octubre: el viaje hacia la escuela rural



Nancy Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento de Esquina.



El martes 6 de octubre había viajado desde la ciudad de Esquina hasta el establecimiento para cumplir con sus tareas docentes. Su desaparición se convirtió en motivo de preocupación cuando no regresó a su hogar en la fecha prevista.



7 de octubre: el último mensaje a su familia



El miércoles 7 de octubre, a las 20.34, Godoy envió un mensaje de WhatsApp a su hijo Sebastián. En esa comunicación le manifestó que estaba bien y, de acuerdo con la reconstrucción del caso, habría explicado que permanecería en la escuela para resguardarse de una tormenta.



Ese intercambio fue el último contacto conocido con su familia. A partir de entonces, no volvieron a tener noticias de la docente.



Del 9 al 15 de octubre: creció la preocupación



Godoy tenía previsto regresar a su casa el viernes 9 de octubre, pero no lo hizo. La falta de comunicación durante los días siguientes incrementó la preocupación de sus familiares.



Antes de que se formalizara la denuncia, un capataz de la estancia donde se encontraba el establecimiento educativo había advertido que no tenían novedades sobre la docente. Al revisar la escuela, encontraron las luces encendidas, pero no había rastros de ella.



El jueves 15 de octubre, la familia presentó formalmente la denuncia por desaparición. Desde ese momento, la búsqueda y las actuaciones judiciales avanzaron para establecer dónde estaba y qué había sucedido.



La búsqueda incluyó efectivos, perros y drones



Los operativos se extendieron por sectores rurales y otros puntos de interés para la investigación. La Policía desplegó más de 80 efectivos y utilizó perros, caballos y drones para recorrer terrenos de difícil acceso.



También se analizaron cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina y se incorporó personal de Gendarmería Nacional a las tareas de búsqueda.



La investigación quedó a cargo de la Comisaría de Pueblo Libertador y de la Unidad Fiscal de Investigación y Coordinación (UFIC) de Esquina, con intervención de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González.



23 de octubre: la causa pasó a investigarse como femicidio



El viernes 23 de octubre, a partir de las pruebas reunidas y las contradicciones detectadas en las declaraciones de los sospechosos, la Fiscalía modificó la calificación de la investigación y comenzó a trabajar bajo la hipótesis de femicidio.



En el expediente quedaron involucrados cinco detenidos: Nahuel Rojas, Irineo Zarza y Dionisio Sandoval, acusados de femicidio; Rosa Leguizamón, imputada por homicidio simple; y Ernesto Ezequiel Bordón, detenido por falso testimonio.



El juez Jorge Gustavo Vallejos dictó prisión preventiva para los cuatro primeros, según las imputaciones señaladas en la causa, mientras Bordón quedó detenido por su presunta participación en el delito de falso testimonio.



28 de octubre: encontraron el cuerpo en un potrero



Ayer, miércoles 28 de octubre, durante nuevos rastrillajes, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de Nancy Godoy, semisumergido en un potrero de la zona rural.



El lugar estaba situado a unos cinco kilómetros al este del casco de la estancia El Curupí y a más de dos kilómetros al suroeste de la escuela donde trabajaba la docente.



El hallazgo puso fin a 21 días de búsqueda, pero abrió una nueva etapa en la investigación judicial. Las circunstancias exactas de la muerte y los resultados de las pericias deberán aportar elementos para reconstruir lo ocurrido.



Qué falta esclarecer en la investigación



Con el cuerpo localizado, la Justicia deberá avanzar en los estudios forenses y en el análisis de las pruebas reunidas durante los operativos y las declaraciones testimoniales.



La causa continúa bajo investigación, con cinco personas detenidas y distintas imputaciones. El objetivo será determinar cómo murió Nancy Godoy, qué ocurrió durante los días en que permaneció desaparecida y si existen otras responsabilidades que deban incorporarse al expediente.



