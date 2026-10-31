La Armada está lista para asistir a los inundados: "los suelos ya están saturados con agua"

Miércoles, 28 de octubre de 2026

Apostados en Corrientes, con embarcaciones, cocinas de campaña, personal de Infantería de Marina y equipos médicos, la Armada Argentina refuerza su capacidad de respuesta ante posibles emergencias hídricas en el norte del país.



POR: GL



En diálogo con Cadena de Radios, el Comandante del Área Naval Fluvial, Damián Gabriel Orgiazzi, explicó cómo se organiza el operativo. Advirtió que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta enero.



La Armada Argentina mantiene un despliegue de recursos y personal en el norte del país para responder a posibles emergencias provocadas por las inundaciones y la crecida de los ríos. Desde el puerto de Corrientes, un comandante brindó detalles del operativo y explicó que el objetivo es asistir a las comunidades que puedan verse afectadas por el fenómeno climático.



En comunicación con Cadena de Radios, el responsable militar señaló que el operativo contempla tareas de evacuación, asistencia logística y atención sanitaria, con la participación de personal especializado y equipamiento preparado para actuar en zonas inundadas. Actualmente, el despliegue incluye buques, botes neumáticos, efectivos de Infantería de Marina y cocinas de campaña. También se prevé la intervención de profesionales de la salud para brindar atención médica a las poblaciones que lo requieran.



El comandante explicó que las embarcaciones cumplen distintas funciones dentro del dispositivo de emergencia, desde el traslado de personas y materiales hasta la preparación y distribución de alimentos.Según detalló, cada embarcación cuenta con aproximadamente 50 personas destinadas a diferentes tareas operativas y logísticas. Además, la Armada dispone de otros recursos para ampliar su capacidad de respuesta, entre ellos vehículos anfibios que pueden desplazarse por terrenos anegados y transportar personas, materiales y provisiones.



El objetivo es contar con los medios necesarios para intervenir ante eventuales evacuaciones y colaborar con las autoridades responsables de la emergencia. «La idea es ponernos todos codo a codo con la gente, con la provincia, e ir ayudando», expresó el comandante al referirse al trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado.



Durante la entrevista, el responsable militar explicó que la respuesta ante una emergencia se organiza de acuerdo con las capacidades de cada jurisdicción. En primera instancia, intervienen los municipios. Cuando sus recursos resultan insuficientes, solicitan asistencia provincial y, si la capacidad de respuesta de la provincia también se ve superada, se activa la intervención nacional mediante los mecanismos correspondientes.



En ese marco, indicó que la Armada trabaja en coordinación con organismos nacionales y provinciales, mientras se mantiene el seguimiento de la situación hídrica. También mencionó las reuniones de trabajo en las que participan organismos técnicos como el Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, con el propósito de analizar los pronósticos y anticipar posibles escenarios.



El comandante señaló que, hasta el momento de la entrevista, la provincia de Corrientes continuaba gestionando la situación con sus propios recursos, aunque la Armada mantenía preparado su dispositivo para responder a los requerimientos que pudieran surgir.



Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la preocupación por la evolución del fenómeno climático y sus posibles consecuencias en los próximos meses. El comandante explicó que, aunque actualmente se registra un período de relativa calma, los suelos presentan una importante saturación de agua y los niveles de los ríos continúan siendo motivo de atención. «Este respiro va a durar quizás un mes», advirtió, al señalar que las previsiones contempladas por el operativo consideran que el fenómeno podría extenderse hasta enero.