Una familia evacuada y dos se autoevacuaron por la crecida del arroyo

Miércoles, 28 de octubre de 2026

El intendente Nicolás Tejo informó que el municipio asiste a las familias afectadas por la crecida del río Paraná, que también impacta en el arroyo Riachuelo. Además, destacó las obras de infraestructura realizadas y pidió precaución a los conductore

POR: GL



En comunicación con Cadena de Radios, el intendente de Riachuelo, Nicolás Tejo, brindó detalles sobre la situación que atraviesa la localidad ante la crecida del río Paraná, cuyo avance también repercute en el arroyo Riachuelo.Según precisó, hasta el momento una familia debió ser asistida por el municipio, mientras que otras dos se autoevacuaron de manera preventiva.



El jefe comunal explicó que la familia evacuada está integrada por cinco personas y recibió asistencia municipal para alojarse en una vivienda ubicada a pocos metros de su domicilio. En tanto, las otras dos familias, que suman nueve integrantes, decidieron trasladarse por sus propios medios a casas de familiares dentro de la localidad.



En este contexto, Tejo aseguró que el municipio continúa trabajando para acompañar a los vecinos afectados y monitorear la evolución de la situación hídrica. Al referirse a las tareas preventivas, el intendente señaló que el municipio viene realizando trabajos de saneamiento y mantenimiento de zanjas para mejorar el escurrimiento del agua. Sin embargo, advirtió que la magnitud de la creciente representa un desafío para la infraestructura de desagües. "Todo nuestro arroyo natural, todo lo que venimos haciendo, va a parar al arroyo Riachuelo. Hoy, con la crecida como está, realmente vamos a tener un grave problema que no vamos a poder solucionar con el tema de las zanjas", explicó durante la entrevista.



Asimismo, indicó que, por el momento, los pequeños productores de la zona no registran afectaciones significativas. Según detalló, muchos de ellos desarrollan sus actividades en sectores más alejados de la costa del río, donde cuentan con huertas y otros emprendimientos productivos. Tejo identificó al camping municipal como una de las zonas más afectadas por la crecida y recordó que recientemente se registró un incidente con un vehículo que circulaba por el lugar.



En ese sentido, explicó que existe un arco de limitación de altura y peso destinado a restringir el paso de vehículos de gran porte, por lo que pidió a los conductores respetar las indicaciones y extremar las precauciones. El intendente remarcó la importancia de actuar con responsabilidad ante las condiciones actuales del río y preservar la infraestructura local.



Durante la comunicación, el jefe comunal también se refirió a las gestiones que lleva adelante ante el Gobierno provincial, acompañado por el ministro Jorge Meza, con el objetivo de avanzar en nuevas obras para Riachuelo. En materia de infraestructura, destacó que la localidad ya cuenta con cerca de 12.000 metros de iluminación con artefactos LED y 5.000 metros de ripio, trabajos que buscan mejorar los servicios y la conectividad de los vecinos.



Además, resaltó la articulación con el Gobierno provincial y el trabajo conjunto con localidades vecinas para atender las necesidades de los barrios que comparten límites territoriales. Finalmente, Tejo sostuvo que el municipio continúa trabajando en la asistencia a las familias y en el seguimiento de la creciente, mientras permanece atento a la evolución del nivel del río Paraná y sus efectos sobre el arroyo Riachuelo.