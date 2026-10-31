La creciente de ríos impacta en la ganadería y genera desafío para sectores arrocero y maderero

Miércoles, 28 de octubre de 2026

El ministro de Producción de Corrientes se refirió al traslado de más de 20.000 cabezas de ganado desde zonas de islas. Las dificultades que enfrenta el sector arrocero. Los costos que condicionan la actividad maderera.



POR GL



El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, en diálogo con Cadena de Radios, brindó un panorama sobre la situación de los principales sectores productivos de la provincia, en un contexto marcado por la creciente de los ríos y las condiciones climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño. En comunicación con Cadena de Radios, explicó que el Gobierno provincial monitorea la situación de la ganadería y mantiene gestiones para acompañar a las actividades que enfrentan dificultades económicas.



En relación con la actividad ganadera, Chávez señaló que la suba del nivel de los ríos tuvo un impacto directo en la región, lo que obligó a productores a retirar hacienda de las zonas de islas y trasladarla hacia terrenos continentales.



Según precisó, hace una o dos semanas los reportes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) daban cuenta de más de 20.000 cabezas de ganado trasladadas desde las islas, en el tramo comprendido entre Apipé y Esquina.



El funcionario explicó que estas medidas forman parte de las acciones preventivas que los productores habitualmente adoptan ante las crecientes. Asimismo, indicó que la hacienda se encuentra actualmente contenida dentro de las posibilidades disponibles, mientras continúa el seguimiento de la evolución de los niveles de los ríos y las condiciones climáticas.



Chávez también recordó que la provincia venía atravesando un importante déficit hídrico y que las lluvias recientes contribuyeron a recuperar sectores que habitualmente cuentan con presencia de agua. No obstante, advirtió que la intensidad de las precipitaciones será determinante para establecer la superficie disponible y evaluar posibles consecuencias sobre las distintas producciones.





Al referirse al sector arrocero, el ministro indicó que la plantación ya comenzó y que mantiene conversaciones con representantes de la Asociación de Arroceros para analizar la situación de la actividad.

En ese marco, señaló que se trabaja en alternativas de financiamiento junto con el Banco de Corrientes y en posibles líneas específicas a través de instrumentos vinculados al área de Producción, con el objetivo de acompañar a uno de los sectores que enfrenta elevados costos fijos.



Chávez explicó que existe una menor superficie plantada, condicionada tanto por las perspectivas climáticas como por los valores del mercado. En ese sentido, remarcó que, aunque la comercialización del producto pueda estar asegurada, los precios no siempre alcanzan para cubrir las expectativas económicas de los productores.



Por otra parte, el titular de la cartera productiva se refirió a la situación del sector maderero, cuyos niveles de actividad también están condicionados por la coyuntura del mercado y los costos que enfrenta la industria correntina. El funcionario sostuvo que los valores actuales representan una dificultad para el desarrollo de la actividad, aunque destacó el potencial del sector para el crecimiento económico de la provincia.



En esa línea, manifestó la intención del Gobierno de continuar trabajando en proyectos de inversión que permitan fortalecer la industria, mejorar sus condiciones de competitividad y ampliar sus posibilidades de desarrollo. De esta manera, Chávez expuso los principales desafíos que atraviesan la ganadería, el arroz y la actividad forestal, y destacó la importancia del monitoreo permanente y de las herramientas de financiamiento para acompañar a los productores correntinos frente a un escenario climático y económico cambiante.