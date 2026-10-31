Refuerzan las defensas de la zona sur y urge retomar las obras costeras Miércoles, 28 de octubre de 2026 El intendente Oscar “Chino” García advirtió que el nivel del río se mantiene elevado y que podría acercarse a los 8 metros durante los próximos días. Además, señaló que la emergencia provoca una fuerte paralización de la actividad económica y turísti

Por GL



En una entrevista con Cadena de Radios, el intendente de Paso de la Patria, Óscar “Chino” Armando García, brindó detalles sobre la situación que atraviesa la localidad por la crecida del río, las tareas de prevención y asistencia a las familias afectadas, y las gestiones para avanzar con las obras de defensa que quedaron inconclusas.



El jefe comunal explicó que el nivel del río se mantiene relativamente estable, aunque registró una leve baja respecto del pico alcanzado durante la semana anterior. Sin embargo, advirtió que existe la posibilidad de una nueva crecida en los próximos días. “Estamos esperando algún movimiento de crecida, algún evento que puede llegar a acercarse a los 8 metros para la próxima semana”, señaló. García indicó que actualmente hay alrededor de 150 familias entre autoevacuadas y aisladas, distribuidas en diferentes sectores urbanos y suburbanos de Paso de la Patria.



En cuanto a las personas alojadas en espacios de contención, precisó que son cuatro las familias evacuadas que permanecen en albergues municipales, con aproximadamente ocho personas en total. Según explicó, se trata de vecinos que no cuentan con otro lugar donde alojarse.



El intendente destacó que el Municipio trabaja para acompañar a las familias y promover que quienes se encuentren en zonas de riesgo puedan trasladarse preventivamente a lugares más seguros. Las tareas se desarrollan de manera coordinada con el Comité de Emergencia, Bomberos, Policía, Prefectura y otras áreas vinculadas a la seguridad y la asistencia. “Venimos trabajando fuertemente con la población para lograr que se busque un mejor lugar para ubicarse ante la posibilidad de que la situación se complique”, manifestó.



Ante la posibilidad de que el río vuelva a subir, el Municipio intensifica los trabajos de refuerzo de las defensas, especialmente en el sector sur de la localidad. García explicó que estas tareas son fundamentales para proteger sectores urbanos vulnerables y evitar que el avance del agua afecte a más familias y viviendas. En ese contexto, remarcó la necesidad de completar el proyecto integral de defensa de Paso de la Patria, una obra que comenzó hace varios años, pero que quedó inconclusa por la falta de financiamiento.



El intendente señaló que mantuvo conversaciones con el gobernador de Corrientes para avanzar en las gestiones que permitan retomar los trabajos una vez superada la emergencia actual. “Es una necesidad imperiosa que podamos concretar y finalizar ese proyecto para que Paso pueda volver a tener un sistema de defensa que permita resolver este problema de inundaciones que tenemos”, sostuvo. Asimismo, planteó la posibilidad de gestionar recursos provinciales o nacionales para financiar las obras pendientes y consideró que la solución debe abordarse como una política de Estado, debido a que las inundaciones representan un problema recurrente para la localidad.



Más allá de las consecuencias directas de la crecida, García manifestó su preocupación por el impacto económico que atraviesa Paso de la Patria. El intendente señaló que la emergencia provocó una importante reducción de la actividad, con consecuencias para el turismo, el comercio y las fuentes de trabajo de numerosos vecinos. “Hoy el Paso está seriamente afectado en su economía. Hay una paralización importantísima en todo el sector y en todos los frentes, producto de la falta de actividad económica”, expresó. En ese sentido, advirtió que la recuperación demandará tiempo, incluso después de que la situación hídrica vuelva a la normalidad. Por ello, consideró necesario que el Estado acompañe a la comunidad durante la emergencia y contribuya a la reactivación económica una vez superada la contingencia.



El jefe comunal también hizo referencia al programa de asistencia económica presentado por el Gobierno provincial y a las conversaciones que mantiene con distintas áreas para atender las necesidades de la localidad. Durante la entrevista con Cadena de Radios, García también confirmó que atraviesa un proceso de recuperación tras sufrir un accidente que le provocó una fractura en el pie y el peroné derechos. El intendente explicó que la lesión limita su movilidad, aunque aseguró que continúa siguiendo de cerca la evolución de la crecida y las tareas que se desarrollan en la localidad. “Me quita movilidad, pero no actividad. Estamos siguiendo de cerca todo el tema y monitoreando permanentemente”, afirmó.



Finalmente, García reiteró su preocupación por la evolución del río y por las consecuencias que la emergencia puede generar si se produce una nueva crecida. Mientras continúan los trabajos de prevención y asistencia, el Municipio mantiene el monitoreo de la situación y las gestiones para avanzar con las obras de defensa, consideradas fundamentales para reducir la vulnerabilidad de Paso de la Patria frente a futuras inundaciones.



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