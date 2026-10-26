Motociclista descartó una bolsa con más de 300 dosis de cocaína en Corrientes

Lunes, 26 de octubre de 2026

Efectivos policiales de la Comisaria Decimo Octava Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos, concretaron un importante procedimiento donde lograron el secuestro de 362 dosis de cocaína.



El procedimiento se concretó alrededor de las 06:00 horas de ayer cuando el personal policial se encontraba en inmediaciones del Pasaje Verona en el barrio 17 de Agosto.



Los efectivos observaron que una persona a bordo de una motocicleta, al notar la presencia policial se dió a la fuga rápidamente, abandonando en el lugar una bolsa, en cuyo interior hallaron dosis de una sustancia blanquecina, por lo que en el lugar se hicieron presentes los efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente test orientativo que resulto positivo para cocaína, procediendo al secuestro bajo las formalidades legales.



Al respecto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, se iniciaron actuaciones judiciales de oficio por supuesta infracción a la Ley Nº 23.737 y lo secuestrado fue traslado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites al respecto.