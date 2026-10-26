Una explosión en pleno partido dejó jugadores heridos y obligó a suspender

Lunes, 26 de octubre de 2026

Boca Unidos y Gimnasia de Chivilcoy empataban 0 a 0 cuando una bomba de estruendo explotó cerca de futbolistas visitantes.



El encuentro entre Boca Unidos y Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy fue suspendido ayer tras un grave incidente ocurrido en el estadio Leoncio Benítez, durante el partido de ida de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A.



El episodio se produjo a los 40 minutos del primer tiempo, cuando un artefacto explosivo cayó desde una de las tribunas y detonó cerca de varios jugadores del conjunto visitante. El marcador estaba 0 a 0.



Cuatro futbolistas quedaron tendidos en el campo



Los futbolistas afectados fueron Nicolás Dormisch, Mario Dauría, Fausto Fiol y Lucas Samaniego, quienes quedaron tendidos sobre el césped tras las explosiones registradas cerca de ellos.



Los integrantes de los cuerpos médicos de ambos equipos acudieron para asistirlos. Aproximadamente 15 minutos después del incidente, dos de los jugadores fueron trasladados en ambulancia a un centro médico.



El árbitro decidió suspender el encuentro



Ante la gravedad de lo ocurrido, el árbitro Fernando Rekers reunió a los capitanes de ambos equipos y les comunicó la decisión de interrumpir definitivamente el partido.



La suspensión se produjo cuando restaban cinco minutos para finalizar la primera etapa, en un encuentro correspondiente a una instancia decisiva del campeonato, en la que ambos equipos buscaban avanzar en la Reválida del Federal A.



El Tribunal de Disciplina deberá resolver cómo sigue la serie



La continuidad de la llave quedó pendiente de una resolución del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, organismo que deberá determinar los pasos a seguir tras el incidente ocurrido en el estadio Leoncio Benítez.



La decisión será determinante para establecer cómo se resolverá la serie entre Boca Unidos y Gimnasia de Chivilcoy, luego de un episodio que interrumpió el desarrollo deportivo y puso en riesgo la integridad de los futbolistas.







