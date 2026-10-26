Varias zonas sólo puede transitarse con embarcaciones y son 200 familias evacuadas

Lunes, 26 de octubre de 2026

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Paso de la Patria, Melisa Escobar, dijo en declaraciones a Radio Dos que ascienden a 200 las familias autoevacuadas que son asistidas por la Comuna.

La costanera está completamente inundada, barrios ribereños y también calles importantes de la localidad, donde sólo se puede acceder con embarcaciones. Cobertura especial de Radio Dos en Paso de la Patria.



La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Paso de la Patria, Melisa Escobar, analizó en diálogo con Radio Dos la difícil situación que están atravesando los vecinos por la creciente del Paraná y confirmó que hay gran cantidad de familias autoevacuadas y aisladas.



"Hay gente aislada en la isla y en varios barrios de la zona ribereña y la cabaña Don Julián", dijo la funcionaria y enumeró los barrios más afectados y señaló que ascienden a 200 las familias afectadas por el avance de las aguas.



En tanto, dijo a Radio Dos sobre la altura del río que "se espera un repunte, nos avisaron que estemos preparados y avisamos a la población que estén preparados y listos".



Escobar señaló que se hacen relevamientos y se entrega asistencia y mencionó que por estas horas, el río está estacionado y que están asistiendo a las familias afectadas con mercadería, medicamentos y agua potable, también con el área de zoonosis, con vacunación y alimento para los animales.



Por su parte, Benito, guía de pesca, uno de los sectores más afectados por las inundaciones dijo a Radio Dos que "duele mucho esta situación, pero tenemos que ser fuertes".



Benito transita en lancha por la costa y las calles inundadas, única manera posible de circular por el avance de las aguas en Paso de la Patria, como en las calles San Martín y Misiones.

