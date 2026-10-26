River se impuso ante Racing e irá al Superclásico renovado

Lunes, 26 de octubre de 2026

El equipo de Núñez ganó 1-0 con un cabezazo de Lautaro Rivero, sumó puntos importantes y ahora visitará a Boca en La Bombonera.

River Plate consiguió una victoria fundamental al derrotar por 1-0 a Racing Club, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El resultado le permitió mantenerse en la pelea por la Tabla Anual, consolidarse entre los clasificados a los playoffs de la Zona B y afrontar con mayor confianza el partido ante Boca Juniors.



El único gol de la tarde lo convirtió el defensor Lautaro Rivero, quien ganó de cabeza dentro del área y conectó un centro preciso de Ángel Correa. La jugada llegó después de una buena circulación de pelota del conjunto de Núñez.



Un gol anulado por el VAR y una baja que preocupa



River había conseguido abrir el marcador antes del descanso por intermedio de Correa, que aprovechó un rebote del arquero Facundo Cambeses. Sin embargo, la acción fue revisada por el VAR y el árbitro Leandro Rey Hilfer anuló el tanto por una posición adelantada de Gonzalo Montiel en la jugada previa, que condicionó la intervención del guardameta.



La primera etapa también dejó una preocupación para River: Aníbal Moreno tuvo que abandonar el campo a los 17 minutos por una molestia física. El mediocampista fue reemplazado por Lucas Silva y su situación generó incertidumbre de cara al Superclásico de la próxima fecha.



Racing presionó, pero River sostuvo la ventaja



En el segundo tiempo, el equipo de Avellaneda adelantó sus líneas y buscó complicar la salida del local. La presión provocó errores en la circulación de River y dificultó que pudiera controlar el ritmo del encuentro.



El cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ponzio respondió con modificaciones para recuperar el equilibrio y contener los avances de Racing. Los ingresos de Lautaro Pereyra y Juan Cruz Meza, en lugar de Tomás Galván y Lucas Beltrán, ayudaron al equipo a recuperar terreno y volver a generar situaciones ofensivas.



Ángel Correa y Thiago Almada tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia, pero el marcador no volvió a moverse. River sostuvo el 1-0 hasta el final y se quedó con tres puntos importantes en la recta decisiva de la fase regular.



Cómo quedó River y qué se juega Racing



Con este triunfo, River alcanzó los 23 puntos en la Zona B y los 52 en la Tabla Anual, cuando restan dos fechas para el cierre de la etapa regular del Torneo Clausura. La victoria le permite mantenerse bien posicionado en la clasificación y llegar fortalecido a uno de los compromisos más esperados del calendario.



El próximo desafío será ante Boca Juniors, en La Bombonera, en un Superclásico que puede tener consecuencias directas en las aspiraciones del equipo de Núñez. Racing, por su parte, jugará como local frente a Aldosivi, que pelea por mantenerse en la categoría.



El estado físico de Moreno será uno de los puntos a seguir durante la semana, mientras River prepara el duelo ante su clásico rival. El triunfo ante Racing le dio confianza, aunque el equipo todavía deberá sostener su rendimiento para cerrar de la mejor manera la fase regular.



