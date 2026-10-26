Los artistas que actuarán en las misas y encuentros del PAPA León XIV en Argentina

Lunes, 26 de octubre de 2026

La visita del Papa al país, prevista del 8 al 11 de noviembre, reunirá a músicos populares, coros y bailarines en distintas ciudades



La llegada del papa León XIV a la Argentina tendrá una importante presencia artística en las celebraciones religiosas y los encuentros con la comunidad. Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo, Jorge Rojas y Nahuel Pennisi figuran entre los nombres confirmados para las actividades previstas entre el 8 y el 11 de noviembre.



La programación incluirá presentaciones en Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, más de 600 coreutas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas.



Córdoba tendrá una amplia propuesta musical



Uno de los principales encuentros en el interior del país se desarrollará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde están previstas una vigilia y una misa.



La lista de participantes incluye a José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Coro Mariae.



La propuesta combinará música religiosa y popular para acompañar las actividades del pontífice y convocar a fieles de diferentes lugares.



Los artistas que participarán en Buenos Aires



En Claypole, durante el encuentro con el personal de servicio y los huéspedes del Cottolengo Don Orione, actuarán Abel Pintos y el Coro Cottolengo Don Orione.



Por otra parte, la previa y la misa previstas en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, contarán con Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei.



La agenda también contempla una actividad dedicada al mundo del trabajo, con la participación de Agustín Day.



Encuentro con jóvenes y celebración en Luján



La música tendrá un lugar destacado en el encuentro con jóvenes previsto en el Monumento de los Españoles. Allí participarán Sofía Martínez, Ignacio Girón, Banuev, el Ballet Maia Roldán, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.



En tanto, la vigilia y la misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján reunirán a Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, el Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.



Más artistas podrían sumarse a la programación



La organización destacó que la propuesta busca representar la diversidad cultural argentina mediante la música, el canto y la danza, con expresiones de distintas regiones del país.



También agradeció la participación de los artistas convocados y anticipó que en los próximos días se anunciarán nuevas incorporaciones. La agenda definitiva permitirá conocer más detalles de las actividades que acompañarán la visita de León XIV a la Argentina.



