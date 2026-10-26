María Corina Machado volvió a Venezuela tras casi diez meses fuera del país

Lunes, 26 de octubre de 2026

La líder opositora y ganadora del Nobel de la Paz confirmó su regreso con un mensaje en redes, tras varios intentos fallidos de volver.



María Corina Machado anunció que regresó a Venezuela después de permanecer casi diez meses fuera del país. La dirigente opositora comunicó su llegada con una breve publicación en la red social X, en medio de la tensión política y los reclamos por una transición democrática.



“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado, sin detallar públicamente cómo logró ingresar al territorio venezolano.



Su regreso fue celebrado por Edmundo González Urrutia, dirigente opositor que reivindica la victoria en las elecciones presidenciales de 2024 y que permanece fuera del país. La noticia vuelve a colocar a Machado en el centro de la escena política venezolana.



Siete intentos frustrados antes de regresar



Machado llevaba fuera de Venezuela desde diciembre de 2025, cuando salió del país para viajar a Noruega y recibir el Premio Nobel de la Paz. Su regreso se concretó después de siete intentos fallidos por distintas rutas aéreas, marítimas y terrestres, según la información difundida sobre el operativo.



La dirigente apareció en una iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, estado Lara. Allí fue recibida por simpatizantes que cantaron el himno nacional y reclamaron libertad, mientras otros grupos se congregaron a lo largo de la ruta hacia Caracas.







Edmundo González celebró su llegada



El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia confirmó la presencia de Machado en el país y expresó su respaldo a la dirigente.



“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, publicó en X. También anticipó que espera reunirse con ella próximamente para avanzar hacia la libertad del país.



La Plataforma Unitaria Democrática también celebró el regreso y llamó a fortalecer la unidad opositora para impulsar una transición democrática, pacífica y ordenada.



La oposición reclama elecciones y la liberación de presos políticos



El retorno de Machado se produce en un escenario de negociaciones sobre el futuro político venezolano. Su partido, Vente Venezuela, había convocado movilizaciones para reclamar una fecha para las elecciones presidenciales de 2027 y la liberación de detenidos por motivos políticos.



La dirigente no forma parte de las conversaciones que mantienen sectores opositores con el Gobierno interino. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, vinculó las condiciones que permitieron su regreso con las negociaciones de reconciliación respaldadas por Washington.



Según su equipo, Machado prevé reunirse con familiares de presos políticos, representantes de la comunidad internacional y dirigentes del movimiento democrático. Además, buscará impulsar una convocatoria a elecciones libres y justas, un objetivo que podría reactivar la disputa política en los próximos meses.



