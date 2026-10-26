Rusia prepara nuevos envíos de diésel a Estados Unidos tras el primer despacho

Lunes, 26 de octubre de 2026

Moscú confirmó que prevé ampliar las entregas de combustible a Washington, en un acuerdo con Donald Trump que genera críticas por la guerra en Ucrania.



Rusia anunció que está dispuesta a enviar más cargamentos de diésel a Estados Unidos después de concretar el primer despacho de 40.000 toneladas. La iniciativa forma parte de un acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin para aumentar la oferta de combustible e intentar aliviar la presión sobre los precios energéticos.



El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, aseguró que habrá nuevas entregas y que Moscú buscará responder a la demanda estadounidense de acuerdo con su capacidad de producción. “Los envíos adicionales seguirán, por supuesto”, afirmó, según declaraciones difundidas por medios rusos.



El primer buque ya partió rumbo a Estados Unidos



El primer cargamento, de unas 40.000 toneladas de diésel, salió del puerto ruso de Primorsk, en el mar Báltico, el 22 de octubre. De acuerdo con datos de seguimiento marítimo citados por Reuters, el buque se dirige hacia Nueva York y tiene prevista su llegada para el 7 de noviembre.



La operación representa una reanudación de los envíos rusos de este combustible al mercado estadounidense después de las restricciones impuestas en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.



La administración Trump habilitó una excepción a las sanciones para facilitar estas operaciones. El acuerdo busca incrementar la disponibilidad de diésel en un contexto de precios elevados en Estados Unidos.



Cuánto combustible podría enviar Moscú



Trump había anunciado un esquema inicial de entregas que contempla 300.000 toneladas de diésel, otras 500.000 toneladas en noviembre y un millón de toneladas adicionales posteriormente.



Sin embargo, la concreción de esos volúmenes dependerá de la capacidad de las refinerías rusas. La producción del país sufrió interrupciones por ataques ucranianos contra instalaciones petroleras, que también contribuyeron a generar problemas de abastecimiento interno.



Novak señaló que Rusia todavía no recuperó por completo sus exportaciones y que los envíos se ampliarán a medida que las instalaciones puedan sostener una mayor producción.



El acuerdo genera tensión con Ucrania



La decisión de Washington provocó cuestionamientos porque los ingresos derivados de las exportaciones energéticas pueden contribuir a sostener la economía rusa mientras continúa la guerra contra Ucrania.



Legisladores estadounidenses de ambos partidos también expresaron objeciones y reclamaron revisar el acuerdo, al advertir sobre posibles conflictos con las restricciones vigentes a las importaciones de energía rusa.



Desde Moscú, en cambio, defendieron la operación como una oportunidad para ampliar el comercio energético. Vladimir Putin afirmó que el anuncio había contribuido a una caída de entre el 5% y el 6% en los precios internacionales del diésel, aunque especialistas señalaron que el volumen inicial es limitado frente al consumo estadounidense.



El impacto en los precios todavía es incierto



La continuidad de los envíos dependerá de la disponibilidad de combustible, la capacidad logística y las condiciones financieras de las operaciones. Aunque el acuerdo apunta a aumentar la oferta, no está garantizado que produzca una reducción significativa en los precios que pagan los consumidores estadounidenses.



Las próximas entregas permitirán medir el alcance real de la iniciativa y sus efectos sobre el mercado energético, en medio de las tensiones diplomáticas que mantiene la operación entre Washington, Moscú y Kiev.



