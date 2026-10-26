Asistencia médica y alimentos para familias de Paso de la Patria

Lunes, 26 de octubre de 2026

Equipos sanitarios y de emergencia llegaron por tierra y agua a barrios afectados por la creciente del Paraná para entregar alimentos, agua potable y atención médica.



Un operativo de asistencia sanitaria y social se realizó en Paso de la Patria ante la creciente del río Paraná, con el objetivo de acompañar a las familias de los sectores afectados y garantizar el acceso a recursos esenciales.



El despliegue fue encabezado por el subsecretario de Salud provincial, el doctor Luis Pérez, junto con equipos de salud, fuerzas de seguridad, bomberos y representantes del municipio.



La asistencia incluyó la entrega de kits de alimentos y agua potable, además de atención médica directa para los vecinos que lo necesitaron.



Cómo llegaron a las familias de los barrios afectados



Debido a las dificultades de acceso en algunos sectores, los equipos organizaron el trabajo en dos frentes para ampliar la cobertura del operativo.



Por tierra, el personal recorrió el barrio Señorans para asistir a las familias. En paralelo, por vía fluvial, los equipos se trasladaron en lanchas hasta el barrio La Cabaña Don Julián y parte del barrio La Isla.



La estrategia permitió llegar a zonas donde el acceso por caminos puede resultar más complicado debido a la subida del nivel del río.



Qué instituciones participaron del operativo



La intervención contó con la colaboración de distintos organismos provinciales y locales, que coordinaron recursos y personal para brindar asistencia a los vecinos.



Participaron el equipo de Salud Pública provincial, los Bomberos Voluntarios de Paso de la Patria, la Prefectura Naval Argentina y trabajadores del hospital Eduardo A. Cicconetti, junto con su directora, Marisa Ávalos.



También formaron parte del operativo autoridades municipales: la viceintendenta Estela Alejandra Villán, la secretaria de Gobierno Melisa Escobar y la presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Vallejos.



La asistencia continuará según la evolución del río



La creciente del Paraná mantiene en alerta a las localidades ribereñas y plantea desafíos para las familias que viven en sectores vulnerables a las variaciones del nivel del agua.



En Paso de la Patria, la coordinación entre los equipos sanitarios, las fuerzas de emergencia y el municipio resulta fundamental para acercar ayuda a quienes enfrentan dificultades de acceso.



La evolución del río y las condiciones de cada barrio serán determinantes para definir las próximas intervenciones y las necesidades de asistencia de la población.