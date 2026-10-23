Habilitaron un centro de evacuados en Corrientes: hay 71 personas alojadas

Viernes, 23 de octubre de 2026

Ayer, en horas de la tarde noche, autoridades provinciales habilitaron un centro de evacuados en la Escuela 293 Donato Alvarez del barrio Pujol. La decisión se tomó tras el reclamo vecinal que hubo en horas de la tarde.



"Se abrió la primera escuela debido a lo delicado de la situación", confirmó Valentín Romero, Subsecretario de Desarrollo Humano e Igualdad. Esta mañana, hay 71 personas (mujeres y niños) en el lugar.



Ayer en horas de la tarde se decidió abrir el primer centro de evacuados en Capital, ya que se habilitaron las instalaciones de la escuela 293 Donato Alvarez del barrio Pujol.



Allí se instalaron las primeras familias afectadas de zonas aledañas de los barrios Quinta Ferré, Pujol, Sol de Mayo, Itatí, entre otros



"Hasta el momento no hay un número oficial porque se está atendiendo la urgencia", precisó Romero. El lugar está totalmente custodiado por personal policial y el acceso está restringido.