Paso de la Patria refuerza terraplenes y acondiciona albergues para familias evacuadas Viernes, 23 de octubre de 2026 Las obras buscan contener una posible crecida del arroyo Huajó y preparar dos refugios para asistir a los vecinos ante la emergencia hídrica.

El avance de las aguas mantiene en alerta a las autoridades de Paso de la Patria, donde se intensifican las tareas de prevención para reducir el impacto de una eventual crecida. Los trabajos incluyen el fortalecimiento de las defensas costeras, la reparación de sectores dañados y la preparación de espacios para recibir a personas que deban abandonar sus hogares.



El operativo reúne a equipos de Vialidad Provincial, el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO), Defensa Civil, organismos sanitarios y áreas de Desarrollo Social, con la colaboración del municipio y fuerzas de seguridad.



Refuerzan el terraplén para proteger a los barrios



Las principales intervenciones se concentran en la defensa ubicada en paralelo al arroyo Huajó, una estructura destinada a contener el avance del agua hacia distintos sectores de la localidad. Los equipos trabajan para recuperar la altura perdida en algunos tramos y reparar los daños registrados recientemente.



El titular de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, explicó que las tareas se desarrollan con excavadoras, motoniveladoras, cargadores frontales y camiones, además del personal técnico encargado de supervisar las obras.



“Estuvimos en Paso de la Patria trabajando específicamente en la defensa del Huajó, que es un terraplén paralelo al arroyo Huajó”, señaló el funcionario.



La intervención contempla elevar la defensa hasta una cota de 8,50 metros, reconstruir el sector afectado por una rotura e incorporar bombas de alto caudal para facilitar la evacuación del agua acumulada.



Cardoso remarcó que la prioridad es reducir los riesgos para la población y sus bienes. “La encomienda del gobernador es primero proteger las vidas de las personas, de los animales y los bienes”, afirmó.



Qué se espera para los próximos días



El director de Defensa Civil y titular del Comando Operativo de Emergencias (COE), Bruno Lovinson, informó que los niveles de agua en Itatí y Paso de la Patria se encontraban estacionados al momento de sus declaraciones.



El funcionario indicó que los equipos continúan observando el comportamiento de las cuencas superiores, especialmente por las precipitaciones previstas. “Va a dejar de crecer el río en estas próximas horas, con tendencia inclusive a empezar a bajar algunos centímetros”, sostuvo.



Sin embargo, advirtió que el escenario requiere seguimiento permanente ante la posibilidad de una nueva crecida durante los primeros días de noviembre. Por ese motivo, las autoridades mantienen las tareas preventivas y la coordinación con los municipios de las zonas comprometidas.







Acondicionan dos albergues para recibir a familias evacuadas



En paralelo a las obras sobre el terraplén, el INVICO avanza con la reparación y puesta a punto de dos albergues pertenecientes a la Escuela Primer Teniente de la Fuerza Aérea Miguel Ángel Giménez.



Los trabajos incluyen revisiones de las instalaciones eléctricas y sanitarias, mantenimiento general y corrección de desperfectos para garantizar que los espacios puedan utilizarse en caso de evacuaciones.



El arquitecto Alejandro Tourte, integrante del área de Inspección de Obras del organismo, explicó que las intervenciones buscan acelerar la respuesta ante la emergencia. “Estamos haciendo los trabajos de mantenimiento y detectando cuáles eran las fallas que tenían, qué instalaciones teníamos que mejorar, tanto las eléctricas como las sanitarias”, detalló.



El objetivo es contar con lugares preparados para alojar a las familias damnificadas y brindarles condiciones adecuadas mientras persista la situación de riesgo.







Asistencia sanitaria, alimentos y seguridad en las zonas afectadas



El operativo también incluye la distribución de módulos alimentarios, agua mineral y colchones por parte del Ministerio de Desarrollo Social. En el área sanitaria, se refuerza la disponibilidad de repelentes, suero antiofídico y medicamentos para responder a las necesidades de la población.



La Policía trabaja en los sectores inundados para prevenir delitos y resguardar las viviendas, con el apoyo de Bomberos Voluntarios, la Cruz Roja y el Ejército Argentino. Además, está prevista la realización de campañas sanitarias por parte de las Fuerzas Armadas.



Las intervenciones de Vialidad Provincial no se limitan a Paso de la Patria: también incluyen canalizaciones, desagües y refuerzos de terraplenes en distintos puntos de la provincia, entre ellos Monte Caseros y Santo Tomé.



Mientras continúe el monitoreo de los ríos y las previsiones de lluvias, las autoridades mantendrán los trabajos de infraestructura y asistencia para reducir los riesgos de inundación, proteger a los vecinos y disponer de refugios en caso de que sea necesario evacuar nuevas familias.







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