Mundial de Fútbol de Talla Baja: El Sorteo de grupos será el 8 de noviembre

Jueves, 22 de octubre de 2026

La Federación Internacional de Fútbol Talla Baja (FIFTB) presentó oficialmente los bombos para el II Mundial de Fútbol Talla Baja, que se disputará en Marruecos en 2026.



La cita reunirá a delegaciones de distintos países bajo los valores de la inclusión, la igualdad y la paz.



La Federación Internacional de Fútbol Talla Baja (FIFTB), junto con la organización anfitriona de Marruecos, anunció oficialmente la presentación de los bombos para el sorteo del II Mundial de Fútbol Talla Baja – Marruecos 2026, un paso importante en la organización de esta competencia internacional.



Según informó la entidad, el sorteo oficial de grupos se realizará el próximo 8 de noviembre de 2026, desde Marruecos, y será transmitido en vivo para que las delegaciones participantes y los seguidores de esta disciplina puedan acompañar el acontecimiento.



Los detalles sobre la transmisión, las novedades y los enlaces oficiales se difundirán a través de las páginas de la Asociación Marroquí de Fútbol Talla Baja y de las redes sociales de la FIFTB.



La competencia representa mucho más que un encuentro deportivo. Para sus organizadores, el Mundial constituye una oportunidad para fortalecer los vínculos entre países de diferentes continentes, culturas e idiomas, promoviendo el reconocimiento de las personas de talla baja y la construcción de una sociedad más inclusiva.



El torneo buscará poner en primer plano valores como la unidad, la superación, la igualdad de oportunidades y la paz, con el fútbol como herramienta de integración y encuentro entre las naciones.



En ese sentido, el presidente de la FIFTB, Facundo Mariano Rojas, expresó su expectativa de vivir un gran Mundial en Marruecos y destacó el significado de una cita que convoca a distintas delegaciones detrás de un objetivo común: alzar la bandera de la inclusión, la igualdad y la paz en el mundo.



Bajo el lema “Distintas banderas. Un mismo sueño. Un mundo más inclusivo”, Marruecos 2026 se proyecta como una celebración del deporte, la diversidad y la amistad entre los pueblos.



“Unidos por el fútbol. Unidos por la inclusión y la paz” es el mensaje que acompaña la convocatoria de la Federación Internacional de Fútbol Talla Baja de cara a esta nueva edición mundialista.