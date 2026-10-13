194 pescadores participaron en la Fiesta de la Palometa

Martes, 13 de octubre de 2026

Damas de Costa, Caballeros de Costa y Embarcada, Infantil, Juvenil y Adaptado participaron del Torneo. Entre los ganadores hubo representantes de Reconquista, San Cosme, Paso de la Patria y Virasoro.



La localidad de San Cosme vivió dos jornadas de pesca, gastronomía, música y encuentro con la realización de la *1.ª Fiesta Provincial de la Pesca de la Palometa con degustación*, que reunió a vecinos, pescadores y turistas en el Complejo Laguna Totora.



El torneo de pesca contó con la participación de *194 pescadores* y distintas categorías, entre ellas Damas de Costa, Caballeros de Costa y Embarcada, Infantil, Juvenil y Adaptado. Entre los ganadores hubo representantes de Reconquista en Damas de Costa, mientras que San Cosme, Paso de la Patria y Virasoro se destacaron en las categorías de Caballeros.



La propuesta también incluyó el concurso gastronómico *Palometa a la Leña*, con equipos de San Cosme que demostraron su talento culinario. Y el sorteo de 2 motos entre todos los pescadores que participan , cuyos ganadores fueron de la localidad.



Uno de los momentos destacados fue la elección de *Ludmila Benítez como Embajadora de la Fiesta*, junto con dos noches de espectáculos musicales que convocaron a una importante cantidad de vecinos y turistas.



Durante la última noche, además, se realizó el lanzamiento de la *13.ª edición de la Pesca de la Palometa con degustación y la 2.ª Fiesta Provincial, que tendrá lugar los días **20 y 21 de noviembre de 2027*.



De esta manera, San Cosme cerró una edición que reunió deporte, gastronomía, cultura y música, y que proyecta la continuidad de esta celebración como un espacio de encuentro para la comunidad y quienes visitan la localidad.