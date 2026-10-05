Pesca, gastronomía y shows en San Cosme

Lunes, 5 de octubre de 2026

La 12da Pesca de la Palometa con degustación y 1ra Fiesta Provincial se vivirá los días sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Complejo Laguna Totora, con entrada libre y gratuita para disfrutar de todas las actividades y de los festivales.



La programación incluye la 12.ª edición de la tradicional Pesca de la Palometa, elección de Embajadora, Expo Totora, concurso de gastronomía de palometa a la leña y shows en vivo durante ambas noches.



Sábado 10 de octubre



Las inscripciones presenciales para el torneo de pesca de costa estarán habilitadas desde las 8 hs y durante toda la jornada, mientras que la competencia comenzará a las 10 hs. Por la noche, se realizará la elección de la Embajadora, y con entrada libre y gratuita, se presentarán en vivo Los Continuados, Mauri y el Arranke y Los Románticos, junto a DJs.



Domingo 11 de octubre



Las inscripciones presenciales para el torneo de pesca embarcada también podrán realizarse desde las 8 hs y durante toda la jornada, con inicio de la competencia a las 10 hs. Además, desde la tarde se desarrollará el concurso de gastronomía de palometa a la leña . Por la noche, la programación musical contará con Refugio de Amor, banda proveniente de Paraguay, La Cubana y Vruno, además de DJs.



Con una propuesta abierta a toda la comunidad, la fiesta invita a pescadores, familias y visitantes a disfrutar de un fin de semana que reúne pesca, gastronomía, música y tradición, con espectáculos de entrada libre y gratuita en la Laguna Totora