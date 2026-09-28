El potencial de aves y el compromiso con la conservación de la naturaleza

Lunes, 28 de septiembre de 2026

Curuzú Cuatiá recibió la visita de referentes internacionales del turismo ornitológico de España, Colombia y Argentina, quienes recorrieron espacios naturales y conocieron la riqueza de flora y fauna de la región.



Por: GL



En comunicación con Cadena de Radios, Norma Acheritegui contó detalles de la visita de reconocidos referentes internacionales vinculados al turismo ornitológico, quienes llegaron a Curuzú Cuatiá para conocer el potencial natural de la región y las propuestas vinculadas al avistaje de aves.



Entre los visitantes estuvo Manuela Palacio, responsable del producto de turismo ornitológico para Extremadura, España; Carlos Juan, fundador y director científico de una organización de Colombia y presidente de la Feria Internacional de Aves de ese país; y Horacio Matarazzo, presidente del comité internacional de las ferias de aves de Sudamérica, además de biólogo, ornitólogo y naturalista. Los especialistas llegaron luego de participar de una feria latinoamericana de aves realizada en Paraguay y continuaron su recorrido por distintos puntos de la región. En Corrientes visitaron lugares vinculados a la naturaleza, entre ellos sectores de los Esteros del Iberá, Loreto y otras áreas donde pudieron observar la flora y fauna local.



Acheritegui destacó la importancia de este intercambio y señaló que para quienes viven en Corrientes la presencia de numerosas especies de aves forma parte de la vida cotidiana, mientras que en otros países el avistaje se transformó en una actividad turística por la que visitantes llegan especialmente para observar determinadas especies. “Tenemos una riqueza impresionante de aves y estamos trabajando para que se conozca en el mundo”, señaló al referirse al potencial de la provincia. La anfitriona explicó que desde hace aproximadamente tres años trabajan con propuestas de turismo de naturaleza en el establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional 119, donde uno de los principales atractivos es la presencia del cardenal amarillo, una especie que despierta especial interés entre los observadores de aves.



El objetivo es continuar desarrollando actividades que permitan conocer y valorar la biodiversidad, al mismo tiempo que se promueve el cuidado y la protección de los ambientes naturales. “Estamos trabajando en el cuidado de la naturaleza”, remarcó Acheritegui, quien también valoró el acompañamiento de referentes locales vinculados a la cultura y al sector rural. Durante la visita, los especialistas también pudieron disfrutar de un paseo en lancha por el río Paraná y conocer parte de la fauna y flora de la región, experiencia que, según relató, generó una respuesta muy positiva entre los visitantes.



El crecimiento del turismo ornitológico abre una nueva posibilidad para Corrientes dentro del turismo de naturaleza. La diversidad de especies y ambientes permite desarrollar propuestas destinadas tanto a visitantes nacionales como extranjeros interesados en la observación de aves. En ese sentido, la visita de especialistas internacionales representa una oportunidad para intercambiar experiencias y conocer cómo esta actividad se desarrolla en otros países, además de mostrar al mundo los recursos naturales de la provincia.



Durante la entrevista, Acheritegui invitó además a participar de una actividad de observación del cielo prevista para el sábado 24 de octubre, que incluirá la utilización de telescopios especializados. La propuesta contempla la observación del Sol, la Luna, Mercurio y Saturno, además de una instancia de aprendizaje para quienes quieran acercarse a la astronomía.



