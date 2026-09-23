Jorge Gómez: “Esperábamos una reactivación que no llegó y quedamos con una deuda que está creciendo”

Miércoles, 23 de septiembre de 2026

El expresidente de la Federación Económica de Corrientes analizó el impacto del 9,1% de desocupación en la provincia, advirtió sobre el aumento de la informalidad y la caída del consumo, y reclamó obras de infraestructura para mejorar la competencia.



En declaraciones radiales, el expresidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Jorge Gómez, trazó un duro diagnóstico sobre la situación económica actual, el mercado laboral y las dificultades que atraviesan las empresas y PyMEs del Nordeste argentino (NEA). El análisis surge en un contexto complejo, luego de que el INDEC ubicara la desocupación en Corrientes en el 9,1%, una de las tasas más altas de la región.



Desigualdad regional y asimetrías

Gómez señaló que las políticas nacionales actuales no logran compensar las desventajas estructurales del NEA frente a zonas favorecidas por la minería o los recursos energéticos. Como ejemplo, indicó que mientras los ingresos por exportaciones alcanzan unos 4.000 dólares por persona al año en zonas mineras, en el NEA apenas rondan los 400 dólares, marcando una brecha de hasta 18 veces. "El NEA es una de las regiones más castigadas y postergadas", enfatizó.



Endeudamiento PyME y empleo informal

El referente empresarial explicó que muchas empresas asumieron compromisos financieros apostando a una reactivación económica que finalmente no se concretó en los niveles esperados. Esto derivó en deudas acumuladas y saldos de obras impagos.



Asimismo, advirtió sobre una paradoja en el mercado laboral: si bien aumentó la cantidad nominal de ocupados, cayó el empleo registrado y creció la informalidad. "Entra a competir el garaje como comercio contra el comercio legalizado. Los que aportan al sostenimiento del país son cada vez menos", alertó, al tiempo que reclamó mayores facilidades de acceso al financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.



Infraestructura y competitividad

Para revertir este escenario, Gómez remarcó que Corrientes necesita solucionar sus baches estructurales en materia de conectividad y logística. En este sentido, puso en valor proyectos estratégicos como el segundo puente Chaco-Corrientes, el corredor de la avenida 3 de Abril, la conexión Monte Caseros–Bella Unión y el desarrollo del puerto local. "Si no tenemos buenos caminos, energía eléctrica y puertos, es muy difícil ser competitivos", concluyó.



R: GL