Marcelo Scotto: “Garruchos propone la pavimentación de 5 kilómetros"

Lunes, 28 de septiembre de 2026

El intendente de Garruchos, Marcelo Fabián Scotto, dialogó con Cadena de Radios y repasó el apoyo del Gobierno, la incorporación de vehículos para servicios comunitarios y los proyectos de infraestructura que se encuentran en gestión.



R: GL



El intendente de Garruchos, Marcelo Fabián Scotto, destacó el trabajo conjunto de la comunidad y el acompañamiento del Gobierno provincial como pilares para sostener la gestión municipal en un contexto económico complejo.



En comunicación con Cadena de Radios, Scotto señaló que una de las principales fortalezas de la localidad es “trabajar en equipo” y remarcó la importancia de que Garruchos, pese a ser una comunidad pequeña y ubicada en un punto alejado de la capital provincial, pueda contar con respuestas ante sus necesidades.



“Somos una comunidad chica, pero sabemos también que tenemos por encima un Gobierno provincial que apoya, que nos deja y no nos suelta las manos”, expresó el jefe comunal.



En ese sentido, comentó que recientemente la localidad pudo incorporar una combi de menor tamaño, destinada a facilitar el traslado de jugadores, alumnos y vecinos hacia localidades cercanas. Según explicó, la unidad responde a una necesidad que la comunidad venía planteando y permitirá mejorar las posibilidades de movilidad.



Scotto también mencionó la incorporación de una unidad destinada a operativos de Bomberos, como parte de las gestiones que lleva adelante el municipio para fortalecer los servicios y la respuesta ante distintas situaciones.



Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el estado de los accesos y los proyectos de infraestructura. El intendente explicó que se encuentran gestionando obras para mejorar la llegada a Garruchos y señaló que uno de los objetivos planteados es avanzar con la pavimentación de aproximadamente 5 kilómetros.



“Necesito asfaltar cinco kilómetros”, manifestó Scotto, al referirse a una de las obras consideradas prioritarias para mejorar la conectividad de la localidad.



El jefe comunal indicó que las gestiones se realizan ante el Gobierno provincial y que el proyecto forma parte de una planificación de mediano y largo plazo.



Asimismo, remarcó que la ubicación geográfica de Garruchos implica un desafío adicional para los vecinos, especialmente a la hora de trasladarse hacia la capital provincial, por lo que mejorar la infraestructura y la conectividad constituye una prioridad para la gestión municipal.



Scotto destacó además el trabajo que se realiza junto a los vecinos y las distintas instituciones de Garruchos. En ese marco, sostuvo que la gestión municipal busca mantener un contacto permanente con la comunidad y acompañar las necesidades que surgen.



El intendente valoró especialmente el trabajo de su equipo y de las instituciones locales, y señaló que la articulación entre los distintos sectores permite avanzar con proyectos y gestiones para la localidad.

“Tenemos mucha proyección y mucha belleza”, expresó al referirse a las posibilidades de Garruchos y a la importancia de continuar difundiendo las características y potencialidades de la comunidad.



Finalmente, Scotto sostuvo que el objetivo es seguir gestionando obras, equipamiento y recursos que permitan mejorar las condiciones de vida de los vecinos y fortalecer el desarrollo de Garruchos.

