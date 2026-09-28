Atacaron a tiros una casa, amenazaron a una familia y hay un herido en la cabeza

Lunes, 28 de septiembre de 2026

El conflicto inició en el barrio Quintana de la ciudad de Corrientes, un hombre terminó con una herida en la cabeza. Luego, un grupo fue hasta su domicilio en el barrio Unión, amenazó a su madre y disparó contra la vivienda. Un motochorro detenido.



Un hombre terminó con una herida en la cabeza durante una pelea que se produjo en una fiesta en barrio Quintana este domingo. Horas después, el conflicto continuó en una vivienda de barrio Unión, donde un grupo ingresó al domicilio, amenazó a la familia y efectuó disparos. Por el hecho, cinco personas fueron demoradas y J. B, conocido motochorro, quedó detenido.



Según la información a la que accedió el cronista de Sudamericana, el episodio comenzó durante una fiesta que se extendió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. En medio de una pelea con el propietario del lugar, un joven de apellido Pérez resultó herido en la cabeza. Además, un Volkswagen Gol Trend sufrió daños y una de sus ventanillas terminó rota.



Luego, B. y otras personas se dirigieron hasta el domicilio donde vivía Pérez, ubicado sobre avenida Maipú al 1400, en barrio Unión. Allí ingresaron a la vivienda, amenazaron a la madre del joven y realizaron disparos contra la casa. En el lugar quedó un proyectil y se registraron daños, según las primeras actuaciones.



En ese momento también se encontraba un niño de cinco años. Cuando el grupo se retiraba de la vivienda, llegó el cuñado de Pérez, quien regresaba del hospital donde el joven estaba siendo atendido por la herida en la cabeza. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, también fue amenazado de muerte.



Demoraron a cinco personas, entre ellas J. B, L. B. y una mujer. También se secuestraron un Volkswagen Gol y un Fiat Cronos.



Posteriormente, cuatro de los demorados recuperaron la libertad y J. B. permaneció detenido en la Comisaría 19ª. El arma utilizada en el ataque todavía no había sido localizada.



Antecedentes

J B ya había sido demorado a fines de agosto durante una persecución policial iniciada tras un intento de arrebato en barrio Camba Cuá. En aquella oportunidad había sido trasladado a una dependencia policial y posteriormente recuperó la libertad.