Enfrentamiento a balazos, persecución y cinco detenidos en Ex Vía y avenida Maipú Lunes, 28 de septiembre de 2026 Cinco adultos fueron detenidos tras un tiroteo; hubo daños materiales, pero ninguna persona resultó herida

Un episodio con disparos de arma de fuego terminó con cinco personas mayores de edad detenidas durante la mañana del domingo, luego de un altercado registrado en inmediaciones de avenida Maipú y calle Ex Vía.



De acuerdo con la información difundida por la Policía, durante el enfrentamiento se efectuaron varios disparos que provocaron daños materiales en el sector. No se reportaron personas lesionadas



Después de recibir el aviso sobre el hecho, los efectivos policiales iniciaron tareas investigativas para identificar a quienes habían participado del episodio.



El procedimiento incluyó un operativo cerrojo, mediante el cual los agentes buscaron interceptar a los sospechosos antes de que pudieran abandonar la zona.



Como resultado del despliegue, fueron detenidas cinco personas mayores de edad que se desplazaban en dos vehículos: un Volkswagen Gol Trend y un Fiat Cronos.



Además de las detenciones, ambos automóviles fueron secuestrados y quedaron incorporados a las actuaciones que lleva adelante la Justicia.



Los cinco aprehendidos y los vehículos fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno, mientras continúan las medidas destinadas a determinar cómo se inició el enfrentamiento y establecer las circunstancias del tiroteo.



La investigación permanece abierta y se esperan nuevas diligencias judiciales para avanzar en el esclarecimiento del episodio ocurrido durante la mañana del domingo.







