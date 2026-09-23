Renunció el Juez que investiga la desaparición de LOAN en Corrientes

Miércoles, 23 de septiembre de 2026

Fermín Amado Ceroleni renunció a la presidencia del Tribunal Federal de Corrientes y dejará el cargo el 1 de diciembre, cuando se jubile. El juicio por la desaparición de Loan continuará con otros magistrados.

El presidente del Tribunal Federal de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni, presentó su renuncia al cargo en medio del juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña. El magistrado dejará sus funciones el 1 de diciembre, debido a su jubilación, y su salida genera incertidumbre sobre los tiempos que tendrá el proceso.



El presidente del Tribunal Federal de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni, presentó su renuncia al cargo en medio del juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña. El magistrado dejará sus funciones el 1 de diciembre, debido a su jubilación, y su salida genera incertidumbre sobre los tiempos que tendrá el proceso.



La dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 1066/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial. La norma establece que la renuncia de Ceroleni al cargo de juez del Tribunal Federal de Juicio de Corrientes será efectiva a partir del 1 de diciembre de 2026.



Según fuentes del caso citadas por la Agencia Noticias Argentinas, el juicio continuará con los magistrados Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, junto con el subrogante Enrique Bosch, quien posteriormente encabezará el proceso.



La principal incógnita está relacionada con la duración del debate. Todavía quedan más de 100 testigos por declarar y, de acuerdo con lo señalado por fuentes vinculadas al caso, no está definido si el juicio llegará a diciembre con Ceroleni al frente del tribunal.



El encuentro con Macarena y Camila

La periodista también relató que entrevistó en dos oportunidades a Macarena y que mantuvo encuentros con Camila. Sobre la hija de Laudelina, recordó que recibió un llamado para dirigirse a una habitación ubicada a una cuadra de una plaza porque tenía “información importante”.



Según Bernini, le solicitaron que “fuera sola”. Macarena se encontraba allí junto a Nicolás “El Americano” Soria, uno de los acusados por el presunto entorpecimiento de la investigación, quien se comunicó con la periodista mediante un mensaje para coordinar el encuentro.



Durante esa conversación, Macarena sostuvo que su madre había inventado lo del “accidente”. Bernini la describió como “temerosa” mientras hablaba y vinculó esa actitud con la contradicción existente entre su relato y lo declarado por Laudelina.



Los próximos testigos del juicio y los acusados en

Este miércoles 23 de septiembre está previsto que se presenten en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional Johanna Méndez, oficial de la Policía Federal; Dalma Yamila Benítez, cabo de la PFA; Carlos Fuentes, subinspector de la PFA; Horacio José Cespedes y Hugo Daniel Duarte.



El proceso oral por la desaparición de Loan se desarrolla desde junio y tiene como acusados a personas vinculadas tanto con la presunta sustracción y ocultamiento del niño como con el supuesto desvío de la investigación y otros delitos.



Los acusados en el caso Loan

Entre los acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan se encuentran María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal; Carlos Guido Pérez, capitán de la Armada; el ex comisario Walter Maciel; Laudelina Peña, tía del niño; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez.



El grupo está vinculado con la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024, luego del almuerzo realizado en la vivienda de su abuela Catalina. Loan fue visto por última vez en la zona del naranjal.



Por otra parte, otros diez imputados están acusados por hechos relacionados con el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos. La lista incluye a Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

