Valdés destacó el proyecto turístico "Ñande Río" y se refirió a la salida de Semhan del STJ

Miércoles, 23 de septiembre de 2026

El gobernador de Corrientes remarcó el trabajo conjunto con los intendentes para potenciar la región, confirmó que el ministro del Superior Tribunal seguirá en funciones hasta fin de año y expresó su preocupación por el Corredor Belgrano.

En una rueda de prensa, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, abordó una agenda variada que incluyó el lanzamiento de una nueva propuesta turística regional, cambios institucionales en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y gestiones nacionales por obras viales y portuarias en la provincia.



El mandatario provincial destacó la presentación de "Ñande Río", una iniciativa impulsada de forma conjunta por los intendentes de la región para potenciar los recursos naturales y los atractivos locales. Valdés valoró que la propuesta surja directamente desde los municipios: “Son varios intendentes con la misma mirada para desarrollar esta zona turística”, expresó, y señaló que el objetivo es coordinar esfuerzos para atraer inversiones y generar infraestructura.



Consultado sobre la dimisión del ministro del STJ, Guillermo Semhan, el gobernador reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa. Explicó que mantuvo una charla con el funcionario, quien fundamentó su salida en el cumplimiento de su etapa jubilatoria para dar lugar a "nuevas energías". Semhan continuará en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2026, período en el cual el Ejecutivo analizará los pliegos para definir a su reemplazante de cara al próximo año.



En otro orden de temas, Valdés se refirió al estado del Corredor Belgrano. Tras una reunión con la empresa responsable, transmitió la inquietud del Gobierno y de los vecinos respecto al mantenimiento del tramo de la avenida 3 de Abril, un reclamo que será llevado próximamente ante autoridades nacionales en el Ministerio de Nación. Asimismo, el gobernador subrayó la importancia estratégica del puerto de El Sombrero como una obra clave para potenciar el desarrollo productivo y logístico de Corrientes. Paralelamente, el Ejecutivo trabaja en la elaboración del proyecto de Presupuesto para el próximo ejercicio que será enviado a la Legislatura.



R: GL-