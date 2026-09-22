El Río Paraná sigue en ascenso y alcanza los 4,20 metros Martes, 22 de septiembre de 2026 El Paraná subió 5 centímetros en 12 horas frente a la Capital y mantiene una tendencia creciente en casi todos los puertos de la provincia. Prefectura Naval Argentina informó una altura de 4,20 metros frente al puerto de la Capital.



La medición representa un incremento de 5 centímetros en las últimas 12 horas, en un escenario de creciente que se mantiene en prácticamente todo el territorio provincial.



De acuerdo con los registros difundidos, la mayoría de los puertos presenta una tendencia ascendente. Las excepciones son Ituzaingó e Itá Ibaté, donde el nivel del río permanece estacionario.



La evolución del Paraná también está vinculada con las condiciones hidrológicas registradas aguas arriba. En Misiones, algunos puntos comenzaron a mostrar una estabilización y descenso.



Los registros señalan que la bajante empezó a observarse en Puerto Libertad y Eldorado, aunque el escenario regional continúa marcado por importantes acumulados de lluvia.



Durante las últimas 48 horas se registraron cerca de 200 milímetros de precipitaciones en la zona central de Misiones, un volumen que incrementó los caudales de distintos afluentes del Paraná.



Las lluvias intensas provocaron aumentos en cursos de agua que desembocan en el Paraná y contribuyen al incremento del nivel del río.



El fenómeno se desarrolla mientras persisten condiciones meteorológicas asociadas al actual escenario de El Niño, que favorece períodos de precipitaciones abundantes en sectores de la región.



Por ese motivo, el comportamiento del río seguirá dependiendo de la evolución de las lluvias y de los caudales que lleguen desde las zonas ubicadas aguas arriba.



La evolución de los niveles es monitoreada por los organismos encargados de las mediciones hidrológicas y por las autoridades locales, debido al impacto que una creciente puede generar sobre zonas ribereñas.



Las próximas mediciones permitirán determinar si la tendencia ascendente continúa o comienza a estabilizarse. Mientras tanto, los registros de Prefectura muestran que el Paraná permanece en creciente en la mayor parte de los puertos provinciales.



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